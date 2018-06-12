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Как худеют модели Victoria's Secret: 7 секретов от звездных мам
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Как худеют модели Victoria's Secret: 7 секретов от звездных мам 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
«Ангелы» Victoria's Secret не хватаются за голову, когда видят пугающие для себя цифры на весах после отпуска или череды праздничных застолий. Эти звездные мамы берут себя в руки и действуют.
В день рождения Адрианы Лимы (12 июня красавица-модель, мама двух дочерей отмечает 37-летие) «Летидор» решил узнать секреты стройности «ангелов» Victoria's Secret — женщин, чьи фигуры по праву называют самыми совершенными в мире.
Вы удивитесь, но эти звездные мамы не морят себя голодом и не ночуют на беговой дорожке.
Адриана Лима (37 лет)
Фото: www.epa.eu; Instagram@adrianalima
Разумеется, эта бразильянка не станет вам врать, что главный секрет ее стройности — качественный сон на каком-нибудь супернавороченном матраце. Да, от такого отдыха набираешься сил, но, к сожалению, талия не становится тоньше.
Чтобы держать себя в тонусе на протяжении всего года (а не только ради шоу Victoria's Secret или съемки в рекламе), Адриана Лима старается правильно питаться и занимается спортом.
Заметьте — мы не просто написали «старается».
Конечно, перед важными мероприятиями она не ест вредную пищу, пьет много травяного чая для избавления от шлаков и токсинов, но если в ее поле зрения попадает шоколадный торт, то Лима ни за что не откажет себе в удовольствии его попробовать. Только тогда утром известная модель обязательно отправится в зал — ради того, чтобы совершить хотя бы 10-минутную пробежку.
Я обожаю бокс, однако в последнее время стала больше внимания уделять круговым тренировкам и бегу. К тому же я всегда с собой вожу скакалку — могу прыгать прямо в номере,
— рассказывает модель в своих интервью.
Кстати, о скакалке. Одна из самых сексуальных моделей в мире не просто делает одинарные прыжки, она делает «восьмерки», прыжки со сменой ног, во время которых высоко поднимает бедра. Час подобного скиппинга помогает сжечь порядка 700 ккал, поэтому неудивительно, что в компании с 8-летней Валентиной и 5-летней Сиенной Адриана смело позволяет себе сладости.
Жизель Бюндхен (37 лет)
Фото: www.epa.eu; www.splashnews.com  Жизель Бюндхен — «ангел» на пенсии» (в 2007 году модель положила крылья Victoria's Secret на полку). Но это абсолютно не означает, что она, устав от необходимости постоянно держать себя в тонусе, махнула на все рукой и примкнула к лагерю людей, живущих по принципу «ни в чем себе не отказываю, ведь жизнь-то одна».
В 2009 году одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире впервые стала мамой, а потом спустя три года родила второго ребенка. И что вы думаете — конечно же, ее фигура от этого нисколько не пострадала!
Наверняка Жизель питалась только энергией солнца в жаркой Бразилии, скажете вы. Но будете не правы. Модель не раз признавалась, что она любит мясо (не забываем, девушка выросла в регионе мясоедов — на юге Бразилии) и не сидит на диетах. Модель уверена, что некоторые продукты способны подарить человеку энергию, а некоторые лишают ее.
Единственное правило, которого придерживается Бюндхен, — строгий контроль происхождения еды и способа ее приготовления.
Поэтому в холодильнике у Жизель вы вряд ли найдете говядину из супермаркета (вдруг мясо напичкано антибиотиками), консервы, сладкую газировку. Зато там в избытке будут домашние яйца (кстати, звездная мама держит дома кур!), зелень, фрукты и овощи.
Что касается спорта, то тут красавица придерживается железной дисциплины.
Тело священно. Получив такой дар, человек обязан его сохранить. Поэтому мне и нравится двигаться. Сегодня я редко играю в волейбол, но зато езжу верхом, занимаюсь серфингом, пляжным теннисом… Уделяю время спорту, где бы я ни находилась. Он дает заряд бодрости. Без движения я чувствую себя плохо,
— призналась Жизель Бюндхен в интервью ELLE.
Миранда Керр (35 лет)
Фото: www.epa.eu; www.splashnews.com  Когда смотришь на Миранду Керр, кажется, будто она миллионы долларов тратит на то, чтобы так сногсшибательно выглядеть: ее волосы густые и блестящие, кожа светится изнутри, а мышцы рук и пресса всегда в тонусе.
Но спешим расстроить всех тех, кто уверен, что дивиденды мужа-миллиардера — это главный секрет впечатляющей внешности бывшего «ангела» Victoria's Secret.
Жена Эвана Шпигеля уверена, что быть красивой под силу каждой женщине, главное — понять и принять возможности своего организма.
Новоиспеченная мама (напомним, 7 мая 2018 года модель стала мамой во второй раз) очень придирчиво относится к своему рациону. Так, например, Миранда всегда начинает день со стакана теплой воды с лимоном, порции смузи (никакой твердой пищи до полудня — закон Керр), обедает красной рыбой и зеленым салатом, а на ужин ест куриное мясо с овощами.
Но, что самое главное, она никогда не перекусывает на бегу.
Керр уверена, что пища приносит пользу только тогда, когда ею неспешно наслаждаются.
Разумеется, мама двоих сыновей не забывает о спорте. Но, в отличие от своих коллег по модельному цеху, Миранда предпочитает более спокойную нагрузку, например пилатес.
Что касается ухода за собой, то тут у красавицы сложностей не возникает. Чтобы быть уверенной в продуктах, которые помогают коже поддерживать молодость, Миранда создала свой собственный бренд органической косметики.
Рози Хантингтон-Уайтли (31 год)
Фото: www.splashnews.com  Наверное, вы удивитесь, но бывший «ангел» Victoria's Secret и создатель собственной линии купальников Рози Хантингтон-Уайтли может запросто позавтракать тостом с белым хлебом, перекусить вафлями в шоколаде, поужинать картофельными чипсами и залакировать всю эту углеводную бомбу порцией мороженого со взбитыми сливками. Как это возможно, спросите вы, разглядывая свежие фото мамы 11-месячного Джека Оскара.
Как оказалось, вполне возможно лакомиться не совсем здоровой пищей и при этом выглядеть потрясающе. Главное в этой истории — то самое чувство баланса, о котором не устают писать глянцевые СМИ.
Да, тренировки играют огромную роль в моей жизни. Если я несколько недель не занимаюсь, мои отношения с собственным телом меняются в худшую сторону. Я смотрю в зеркало и не чувствую себя привлекательной. Но для меня важно иметь возможность сказать самой себе: «Так, следующие пару-тройку дней я ни в какие спортзалы не хожу, расслабляюсь, ем мороженое, бургеры и картошку фри,
— рассказала возлюбленная Джейсона Стэтхема в интервью Glamour.
Тем не менее, несмотря на относительно расслабленный пищевой образ жизни звездной мамы, есть одно правило, которому Рози следует неукоснительно: в день красавица выпивает восемь стаканов чистой воды.
Алессандра Амбросио (37 лет)
Фото: www.epa.eu; www.splashnews. com  Только вдумайтесь: в шоу Victoria's Secret известная бразильская модель принимала участие аж 17 раз (в том числе Алессандра дефилировала по подиуму спустя три месяца после рождения дочери Ани и на втором месяце беременности во время ожидания появления на свет сына Ноа) и выглядела при этом великолепно.
Амбросио не любит, когда в интервью ее просят раскрыть бьюти-секреты, потому что уверяет, что никаких особенных фишек у нее нет. Например, красотка признается, что больше не хочет таких экспериментов с внешностью, как это было после рождения ребенка в 2008 году, когда ей пришлось придерживаться диеты на 1200 ккал в день.
Но еще больше поражает ее откровение, что вплоть до своего первого шоу в 2001 году Амбросио не занималась спортом!
Только потом, когда девушка поняла, что больше не может съедать пачку печенья без последствий для фигуры, модель пошла в зал. Но это не значит, что она проводит в компании тренажеров дни и ночи и питается исключительно зелеными смузи.
Бразильянка больше всего на свете любит танцевать, нырять, плавать и… вместе с дочерью дегустировать в разных кафе пирожное „Красный бархат“.
Однако перед ответственными мероприятиями особых вольностей в питании красавица себе все-таки не позволяет (разве что съесть кусочек черного шоколада). На завтрак Алессандра ест яйца или тост с авокадо, на ланч — салат с рыбой или курицей, на ужин — что-нибудь приготовленное на гриле. В качестве перекуса модель может выпить сок из зеленых овощей. Также у нее всегда собой есть протеиновый батончик и горсть орехов.
Бехати Принслу (29 лет)
Фото: www.splashnews.com  Намибийская красотка, дважды мама Бехати Принслу стала „своей“ для каждой женщины в мире после того, как сказала, что главное для хорошего фото в купальнике — не столько идеальная фигура, сколько правильно подобранная модель купальника.
Конечно, жена лидера группы Maroon 5 Адама Левина немного лукавит. Разумеется, фасон купальника важен, но Бехати-то обладает совершенной фигурой. Мало того, даже во время беременности, как отмечали подписчики ее „Инстаграма“, тело будущей мамы было в превосходной форме.
И это все притом что „ангел“ Victoria's Secret (сейчас Бехати в декрете) больше всего на свете любит сладости!
Лучшим фитнесом для подтянутого живота Принслу называет пилатес и хулахуп, идеальной нагрузкой для бедер и ягодиц считает приседания.
Кроме того, звездная мама принимает пробиотики и не ест фрукты в вечернее время. А если все-таки на глаза попадется умопомрачительное пирожное, то модель, скорее всего (в 90% случаев), его не съест, а вспомнит свои ощущения, когда она прогуливалась в сексуальном бикини по пляжу. Бехати уверяет, что это лучший „оберег“ от содержимого кондитерского отдела.
Кэндис Свейнпол (29 лет)
Фото: www.splashne; ws.com  Говорят, те модели нижнего белья, которые рекламирует Кэндис Свейнпол, распродаются быстрее всего. Поверьте, дело не в том, что уроженка ЮАР снимается в самых удачных товарах бренда.
Дело в том, что перед вами „ангел“, который носит звание главного „тела“ Victoria's Secret!
Конечно же, все глянцевые издания мечтают о том, чтобы именно им Кэндис раскрыла свои главные бьюти-секреты. Но вот разочарование — как оказалось, у беременной вторым малышом модели нет рецепта совершенной фигуры: она ест все, что хочет, и это не отражается на ее талии.
Ее девиз — „Нужно питаться для получения энергии“.
Кроме того, Свейнпол — настоящий фанат итальянской кухни. Она может запросто на обед умять целую порцию спагетти с мясом и сливочным соусом и при этом не пропустить ужин (правда, в этом случае вечером красавица ограничится салатом с куриной грудкой). И, что интересное, на занятия в тренажерном зале ее не заманить никакими уговорами.
Я не могу работать на всех этих устрашающих машинах в зале. Если и захожу туда, то только ради велотренажера. Мне больше по душе занятия на воде вроде сапбординга — это разновидность серфинга, когда на доске стоишь с веслом. Или хайкинг: люблю много ходить. Вроде бы фитнес, но ты не замечаешь, что выкладываешься,
— рассказала Кэндис в интервью ELLE.
Фото: www.splashnews.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“!
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