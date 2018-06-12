Ещё
Абсолютно голый Тарзан сделал под песню Королевой — видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Абсолютно голый Тарзан сделал под песню Королевой — видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В конце мая Наташа Королева записала песню «Зять», в которой рассказала, о каком муже для дочери мечтают все матери. Ее благоверный — Тарзан решил пойти чуть дальше и наглядно продемонстрировал «идеального мужчину». Глушко включил песню, устроился на двух шезлонгах и принялся отжиматься.
Физическая сила мужа королевой поразила пользователей, но куда больше пользователей вызвал его внешний вид. Девушек взволновал вопрос, надеты ли на Тарзане трусы. Одни — судя по оголенным ягодицам — решили, что атлетичный красавец решил позагорать «без всего», другие же предположили, что Сергей вышел на улицу в стрингах. Так или иначе, «зятек» пришелся всем по вкусу:
— Эх, Сереженька, дразнишь ты баб! — Геракл отдыхает — Супер зять!, — написали впечатленные комментаторы.
Несмотря на это, идеальным зятем Тарзана не назовешь — недавно он признался, что одной Королёвой ему не хватает.
Да и сама Наталья ни в чем себе не отказывает. На вечеринке по случаю 45-летия певица бросилась в объятия атлетичного красавца, а с мужем вела себя крайне скромно.
Пятый канал: последние новости
Звезда «Дома-2» «закадрила» сына миллиардера 79-летний всадник упал в обморок во время парада на глазах Елизаветы II Тарасов будет присутствовать на родах дочери
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот9
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств3
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц19
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение