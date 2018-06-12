Абсолютно голый Тарзан сделал под песню Королевой — видео

В конце мая Наташа Королева записала песню «Зять», в которой рассказала, о каком муже для дочери мечтают все матери. Ее благоверный — Тарзан решил пойти чуть дальше и наглядно продемонстрировал «идеального мужчину». Глушко включил песню, устроился на двух шезлонгах и принялся отжиматься.

Физическая сила мужа королевой поразила пользователей, но куда больше пользователей вызвал его внешний вид. Девушек взволновал вопрос, надеты ли на Тарзане трусы. Одни — судя по оголенным ягодицам — решили, что атлетичный красавец решил позагорать «без всего», другие же предположили, что Сергей вышел на улицу в стрингах. Так или иначе, «зятек» пришелся всем по вкусу:

— Эх, Сереженька, дразнишь ты баб! — Геракл отдыхает — Супер зять!, — написали впечатленные комментаторы.

Несмотря на это, идеальным зятем Тарзана не назовешь — недавно он признался, что одной Королёвой ему не хватает.

Да и сама Наталья ни в чем себе не отказывает. На вечеринке по случаю 45-летия певица бросилась в объятия атлетичного красавца, а с мужем вела себя крайне скромно.