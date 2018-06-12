Мать и дочь представят Россию на фестивале красоты в Болгарии

Обе неоднократные участницы конкурсов красоты. Так 43-летняя мать пятерых детей Ирина Терещенко обладает титулом 1-я Вице MISS SPORT&BEAUTY NOVOSIBIRSK 2018, а Анастасия — победительница в номинации «Юная мисс зрительских симпатий» на конкурсе «Юная российская красавица.

»В течение всей программы каждая участница должна будет рассказать о себе на английском и родном языке, предстать в национальном костюме, раскрыть свой талант в творческом номере и много другое, — сообщили VN.ru организаторы. — Сейчас подготовка идёт полным ходом для того, чтобы представить Россию на достойном уровне».

Известно, что Насте 11 лет. Девочка учится в школе №29 Новосибирска. Ее маме Ирине 43 года. Кроме того, что она многодетная мама, она ведёт бизнес, консультирует по вопросам финансов, налогового планирования и преподает в НГТУ логистику.

Анастасия — победительница в номинации «Юная мисс зрительских симпатий»

Как добавили организаторы фестиваля красоты, каждый из дней участия проекта носит свое название. Например, 19 июня называется «День дружбы». Каждый участник получит ленту своей страны и все вместе посадят «дерево дружбы», которое присыпят землей, привезенной из своих регионов. В данном случае Ирина и Настя Терещенко везут землю из Новосибирска. После — кулинарные поединки.

Следующий день будет называться «Днем красоты и моды», затем пройдет «День талантов» и так далее.