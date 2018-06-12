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Эта такса стала интернет-звездой, снявшись для помолвочных фото пары
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Эта такса стала интернет-звездой, снявшись для помолвочных фото пары 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
На днях 30-летняя Меган Детерман и 31-летний Крис Клазе решили отметить свою помолвку романтическими фотографиями на осенних улицах родного города Сент-Пол, штат Миннесота, США.
Однако у другого мужчины Меган — шестилетней миниатюрной таксы Луи — были на этот счет другие планы. Поэтому он в полной мере воспользовался возможностью показать себя перед камерой в то время, когда пара позировала для снимков.
Веселые помолвочные фотографии сразу стали вирусными, превратив Луи в настоящую интернет-звезду.
Источник: deadbees.net  14. Смотрите также: Ветеринар ел в одном вольере с собакой, чтобы спасти ей жизнь
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