«А-ля Божий одуванчик»: шляпка Ларисы Вербицкой повеселила публику

На Центральном Московском ипподроме состоялись юбилейные скачки на приз Президента Российской Федерации. Как известно, по сложившейся традиции женщины приходят на скачки в шляпках, причем самых невероятных фасонов. В этот раз особенно выделялся головной убор телеведущей Ларисы Вербицкой

В этом году на Центральном Московском ипподроме состоялись юбилейные XV скачки на приз Президента России. Главный приз — 10 миллионов рублей — достался владельцу жеребца по кличке Конрад Лорд. Самому коню была вручена именная попона, а скакавшему на нем жокею — ценные подарки. Но публику в такие дни привлекают не только сами скачки, но и присутствующие на них знаменитости, особенно дамы, поскольку в этот день по традиции, насчитывающей более 300 лет, они щеголяют в самых невероятных шляпках.

58-летняя телеведущая Лариса Вербицкая посетила скачки вместе со своим супругом, телеоператором и режиссером Александром Дудовым. Конечно же, женщина не стала пренебрегать сложившимся дресс-кодом, выбрав в этот день шляпку в виде одуванчика, впечатлившую ее поклонников. «Ух какая шляпка! Все заметили!» «Шляпка аля Божий одуванчик» «Такие Вы элегантные! Шляпка-бомба» «Шляпка бесподобная! Очень Вам идёт» «Сейчас, видимо, одуванчики в моде, Брошь такую недавно видела» «Очаровательный одуванчик…дунешь и молодость прошла» Поклонники очень тепло относятся к Ларисе Вербицкой и считают, что они с супругом — очень гармоничная пара. А на этом снимке они выглядят особенно очаровательно и очень счастливо.

Недавно Лариса решила рассказать подписчикам в Инстаграме, что позволяет ей сохранить свою красоту. 58-летняя Вербицкая призналась, что ее лицу очень помогают специальные упражнения, но некоторые из пользователей социальной сети все же подвергли критике публикацию телеведущей и совершенно не поверили в ее слова.