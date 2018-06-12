Ещё
«А-ля Божий одуванчик»: шляпка Ларисы Вербицкой повеселила публику
Далее:
Читайте также:
Ещё

«А-ля Божий одуванчик»: шляпка Ларисы Вербицкой повеселила публику 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
На Центральном Московском ипподроме состоялись юбилейные скачки на приз Президента Российской Федерации. Как известно, по сложившейся традиции женщины приходят на скачки в шляпках, причем самых невероятных фасонов. В этот раз особенно выделялся головной убор телеведущей Ларисы Вербицкой.
В этом году на Центральном Московском ипподроме состоялись юбилейные XV скачки на приз Президента России. Главный приз — 10 миллионов рублей — достался владельцу жеребца по кличке Конрад Лорд. Самому коню была вручена именная попона, а скакавшему на нем жокею — ценные подарки. Но публику в такие дни привлекают не только сами скачки, но и присутствующие на них знаменитости, особенно дамы, поскольку в этот день по традиции, насчитывающей более 300 лет, они щеголяют в самых невероятных шляпках.
58-летняя телеведущая Лариса Вербицкая посетила скачки вместе со своим супругом, телеоператором и режиссером Александром Дудовым. Конечно же, женщина не стала пренебрегать сложившимся дресс-кодом, выбрав в этот день шляпку в виде одуванчика, впечатлившую ее поклонников. «Ух какая шляпка! Все заметили!» «Шляпка аля Божий одуванчик» «Такие Вы элегантные! Шляпка-бомба» «Шляпка бесподобная! Очень Вам идёт» «Сейчас, видимо, одуванчики в моде, Брошь такую недавно видела» «Очаровательный одуванчик…дунешь и молодость прошла» Поклонники очень тепло относятся к Ларисе Вербицкой и считают, что они с супругом — очень гармоничная пара. А на этом снимке они выглядят особенно очаровательно и очень счастливо.
Недавно Лариса решила рассказать подписчикам в Инстаграме, что позволяет ей сохранить свою красоту. 58-летняя Вербицкая призналась, что ее лицу очень помогают специальные упражнения, но некоторые из пользователей социальной сети все же подвергли критике публикацию телеведущей и совершенно не поверили в ее слова.
Eva.ru: последние новости
«Чьи штанишки-то?»: в сети гадают, для кого гладит вещи Виктория Дайнеко «Медуза Горгона»: Настасья Самбурская напомнила мифическую злодейку Мэрайя Кэри рассказала о сложном детстве и сексуальных домогательствах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Пуговка показала «беременный» живот9
Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств3
Истинные лица знаменитостей1
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц19
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение