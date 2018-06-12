Каким должен быть русский северный дом

Это сокровище — уникальные эскизы северных домов — хранится в коллекции музея-заповедника «Кижи». Акварели были сделаны во время архитектурных экспедиций по Русскому Северу в 1940-1950-ые годы. Эта красота должна вернуться в нашу жизнь, только тогда мы можем говорить о себе как некой русской цивилизации.

Дом Калинина в дер. Ивкожи Пряжинского р-на. Фасад.

Дом Мемоева в с. Вешкелица (совр. Суоярвского р-на). Главный фасад

Дом Мемоева в с. Вешкелица (совр. Суоярвского р-на). Балкон.

Дом Атруппиева в дер. Инжунаволок Пряжинского р–на. Главный фасад

Дом Кульковых в дер. Ламбисельга Пряжинского р–на.

Дом Логиновых в дер. Инжунаволок Пряжинского р–на.

Наличник волютный дома Калинина в дер. Ивкожа Ведлозерского р-на.

Дом В. К. Игнатьева в [дер. Вешкелица (совр. Суоярвского р-на)]. Наличник.

Дом в дер. Нялмозеро Пряжинского р-на. Наличник.

Дом Захарова в дер. Мийхкело (Топорное Озеро) Ведлозерского (совр. Пряжинского) р-на. Наличник.

Дом В. К. Игнатьева в дер. Вешкелица (совр. Суоярвского р-на). Наличник.

Дом в дер. Хоттила (Топорное Озеро) Ведлозерского (совр. Пряжинского) р-на. Наличник оконный.

Дом Бáраева в дер. Чимойла Олонецкого р-на. Наличник оконный.

Жилой дом в Пряже

Жилой дом в дер. [Гонганалица Пряжинского р-на]