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Каким должен быть русский северный дом
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Каким должен быть русский северный дом 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Это сокровище — уникальные эскизы северных домов — хранится в коллекции музея-заповедника «Кижи». Акварели были сделаны во время архитектурных экспедиций по Русскому Северу в 1940-1950-ые годы. Эта красота должна вернуться в нашу жизнь, только тогда мы можем говорить о себе как некой русской цивилизации.
Дом Калинина в дер. Ивкожи Пряжинского р-на. Фасад.
Дом Мемоева в с. Вешкелица (совр. Суоярвского р-на). Главный фасад
Дом Мемоева в с. Вешкелица (совр. Суоярвского р-на). Балкон.
Дом Атруппиева в дер. Инжунаволок Пряжинского р–на. Главный фасад
Дом Кульковых в дер. Ламбисельга Пряжинского р–на.
Дом Логиновых в дер. Инжунаволок Пряжинского р–на.
Наличник волютный дома Калинина в дер. Ивкожа Ведлозерского р-на.
Дом В. К. Игнатьева в [дер. Вешкелица (совр. Суоярвского р-на)]. Наличник.
Дом в дер. Нялмозеро Пряжинского р-на. Наличник.
Дом Захарова в дер. Мийхкело (Топорное Озеро) Ведлозерского (совр. Пряжинского) р-на. Наличник.
Дом В. К. Игнатьева в дер. Вешкелица (совр. Суоярвского р-на). Наличник.
Дом в дер. Хоттила (Топорное Озеро) Ведлозерского (совр. Пряжинского) р-на. Наличник оконный.
Дом Бáраева в дер. Чимойла Олонецкого р-на. Наличник оконный.
Жилой дом в Пряже
Жилой дом в дер. [Гонганалица Пряжинского р-на]
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