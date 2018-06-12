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«Чьи штанишки-то?»: в сети гадают, для кого гладит вещи Виктория Дайнеко
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«Чьи штанишки-то?»: в сети гадают, для кого гладит вещи Виктория Дайнеко 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная эстрадная певица Виктория Дайнеко снова спровоцировала подписчиков на обсуждение своей личной жизни, когда опубликовала фотографию, на которой позирует с утюгом в руках, держа его при этом на чем-то, подозрительно напоминающем штанину мужских брюк.
Виктория Дайнеко, которая совсем недавно вернула себе статус свободной женщины, кажется, вновь вступила в близкие отношения с мужчиной. На такие мысли интернет-пользователей натолкнул новый снимок артистки, который она опубликовала в своем микроблоге несколько часов назад. Полуобнаженная Виктория на упомянутом фото позирует в одной ночной сорочке смелой леопардовой расцветки на фоне незаправленной и очень смятой постели. Но главное, что привлекает взгляд, это, конечно, утюг, которым артистка гладит черную штанину предположительно мужских брюк.
«Сама в шоке», — подписала фотографию Дайнеко, а подписчики тут же принялись гадать — кому же звездная брюнетка наглаживает одежду. «Как колоритно! И прям секси! Чьи штанишки-то?» «Кому утюжим, хозяюшка?» «Дыру не прожги! А то милый будет разочарован» «Жениху брючки отглаживаешь? Вот умница — завидная невестушка»
Сама Виктория предпочла сохранить интригу и не стала вносить ясность в кипящие домыслы фанатов, сгорающих от любопытства. Впрочем, надо признать, что у певицы есть склонность к созданию интригующих ситуаций, особенно когда дело касается ее личной жизни. К примеру, пару недель назад она спровоцировала слухи о своем воссоединении с бывшим мужем.
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