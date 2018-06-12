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Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России
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Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России и отметил, что успех страны зависит от успеха каждого региона.
«С Днем России!», — написал Воробьев под выложенным в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» видеороликом, в котором перечислены достижения жителей Подмосковья.
В видеоролике можно увидеть создателя интерьеров «Союза», «Бурана» и станции «Мир» Галины Балашовой, легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова, селекционера, автора урожайной сенсации Баграта Сандухадзе и победителя международных олимпиад, школьника из Жуковского Даниила Долгова.
«Во все времена успех и победы России — это успех каждого региона, результат самоотверженности и трудолюбия людей», — отметил губернатор.
День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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