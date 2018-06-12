Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России и отметил, что успех страны зависит от успеха каждого региона.

«С Днем России!», — написал Воробьев под выложенным в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» видеороликом, в котором перечислены достижения жителей Подмосковья.

В видеоролике можно увидеть создателя интерьеров «Союза», «Бурана» и станции «Мир» Галины Балашовой, легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова , селекционера, автора урожайной сенсации Баграта Сандухадзе и победителя международных олимпиад, школьника из Жуковского Даниила Долгова.

«Во все времена успех и победы России — это успех каждого региона, результат самоотверженности и трудолюбия людей», — отметил губернатор.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.