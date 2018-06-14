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Грудь «русской Кардашьян» жестоко пострадала от пластики и поползла вниз
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Грудь «русской Кардашьян» жестоко пострадала от пластики и поползла вниз 

Пятый канал 48 минут назад
Фото: Пятый канал
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко опубликовала в своем аккаунте очередное, как она думала, секси-фото. На снимке традционный витринно красивый пейзаж. Геометка уточняет, что снимок сделан в штате Калифорния, США.
В центре кадра — сама 23-летняя Анастасия. И где-то почти в центре Анастасии — ее грудь. Для съемок девушка выбрала коротенький топ с открытыми плечами. И не стала надевать поддерживающее белье, из-за чего роскошный, конечно, бюст устремился к пупку модели.
Квитко, судя по всему, комментарии к снимкам модерирует. Среди них — все сплошь восхищенные «русской Кардашьян» воздыхатели. И ни один из них не заметил, что грудь «стремительно мигрирует на юг». За два часа после публикации снимок набрал более 40 тысяч лайков.
Впрочем, к снимку, который был опубликован накануне, один недовольный комментарий все-таки проскочил. Человек с явно негативным мышлением и большим недоверием к миру сравнил фигуру Квитко с куском сала, который перетянули фольгой. Пользователь усомнился в естественности такой фигуры: или фоторедактор, или пластические операции, или и то, и другое.
Впрочем, сама калининградка при параметрах 95 — 63 — 105 см продолжает настаивать, что ее красота — результат ее трудов в спортзале и матушки природы. Многие впрочем сомневаются, свою точку зрения подкрепляя снимками Квитко «до» и «после».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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