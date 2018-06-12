Роботы-шизофреники отомстят за принуждение к интиму

Технический прогресс уже через несколько лет может сделать секс с роботами привычным для людей делом. Сторонники таких отношений уверяют, что умные машины помогут людям справиться со многими психологическими проблемами и стать настоящими друзьями человека. Скептики уверяют, что с приходом роботов в интимную жизнь людей неизбежно возникнет большое количество этических и правовых проблем.

Секс-роботом может считаться любое устройство, при помощи которого человек может достигать сексуального удовлетворения, например, вибраторы с дистанционным программным управлением. «Есть много вещей, доступных прямо сейчас, которые анатомически напоминают человека», — говорит исследователь интимных отношений Нью-Йоркского университета Шелли Ронен. Сейчас в разных уголках мира открываются специальные бордели, где клиенту в качестве партнёров для утех предлагают кукол. Недавно первое подобное заведение открылось в Москве.

Однако настоящая сексуальная революция может произойти благодаря развитию искусственного интеллекта. Одна из первых секс-кукол с искусственным разумом Саманта была представлена на фестивале электронных искусств в австрийском Линце в сентябре прошлого года. Машину стоимостью 3700 евро сделали способной реагировать на прикосновения и объятия, а также запоминать партнёров и выстраивать с каждым свою линию общения. Саманта пользовалась таким большим интересом со стороны посетителей фестиваля, желавших физически прикоснуться к чуду техники, что вышла из строя. «Посетители садились на ее грудь, ноги и руки. Два пальца были сломаны. Она была сильно загрязнена», — рассказал создатель куклы Серги Сантос из Барселоны.

realbotix.com В антиутопии российского писателя Виктора Пелевина «S. N. U. F. F.», вышедшей в 2011 году, рассказывается о «пупарасах» — тех, кто ведению совместного быта с человеком предпочитают сожительство с роботами. Пользователи могут настраивать не только сексуальные предпочтения дорогостоящих машин, но также их эмоции. В романе «iPhuk 10» Пелевин описывает будущее, в котором традиционный интим останется законным в редких случаях и почти полностью будет вытеснен виртуальным сексом. И в конце прошлого года учёные из Манитобского университета в Канаде в своём исследовании пришли к выводу: в скором времени в реальности может появится новая сексуальная ориентация — цифросексуалы.

«Можно с уверенностью сказать, что наступила эпоха погружения в виртуальный секс», — заявил директор университетского центра профессиональной и прикладной этики доктор Нил Маккартур. По мнению профессора по роботизации и исследователя искусственного интеллекта в Университете Шеффилда Ноэля Шарки, через несколько десятилетий четверть всех мужчин в возрасте от 18 до 34 лет будет состоять в отношениях исключительно с роботами.

Технический директор Google известный футуролог Рэй Курцвель предсказал, что в 2022 году в США и Европе начнут принимать законы, регулирующие взаимоотношения людей и роботов. Деятельность роботов, их права, обязанности и другие ограничения будут формализованы. К законодательному урегулированию отношений людей и секс-роботов в прошлом году призвали голландские правозащитники из Foundation for Responsible Robotics. Они полагают, что уже настало время на уровне права защитить роботов от возможных изнасилований.

«Когда мы думаем в таком ключе, возникает вопрос, хотим ли мы запретить людям совершать определённые действия с роботом не потому, что стремимся защитить его, а из-за того, что насилие над роботом влияет на нас самих как на людей?», — задаётся вопросом профессор Северо-Восточного колледжа информатики в американском Бостоне Вудроу Хартзог.

realbotix.com Учёный предсказывает, что отношения могут строиться не только между человеком и человекоподобным роботом. «Для изучения последствий взаимодействия человека и робота, возможно, лучше представлять себе милую, но не похожую на нас машину. Например, главного героя в диснеевском фильме Валли или симпатичную версию робота-пылесоса Румбы. И вот представьте, что в один прекрасный день мой робот-пылесос начинает кашлять, отплевываясь и захлебываясь, у него отказывает одно колесо, и он хромает ко мне и говорит: „Отец, если ты не купишь мне обновление, я умру“, — описывает возможную манипуляцию людьми со стороны роботов Хартзог.

В начале 2017 года Европарламент принял резолюцию „Нормы гражданского права о робототехнике“, в которой пока только предлагается разработать общеевропейский закон об обязательной регистрации роботов с искусственным интеллектом. Тем не менее все дискуссии идут пока в контексте, что искусственный интеллект в настоящий момент способен лишь обучаться правильно реагировать на запросы человека и правильно выполнять команды. Но что будет, когда роботы смогут испытывать самостоятельные эмоции?

»Каскад фильм»

Кадр из фильма «Двухсотлетний человек»

В этом плане интересны выводы состоявшейся в мае в Нью-Йорке научной конференции Canonical Computation in Brains and Machines. Многие учёные сошлись во мнении, что с большой долей вероятности примерно через 45 лет роботы с искусственным интеллектам начнут болеть психическими заболеваниями, очень похожими на человеческие депрессию и шизофрению.

Исходя из таких выводов, можно предположить, что безграничный секс человека с роботами не продлится долго. Созданные для интимных утех роботы в виде женщин, мужчин, животных и пылесосов Румба могут начать бороться за свои права, посчитав, что люди принуждают их заниматься проституцией. И хорошо, если роботы ограничатся гражданским равноправием, а не станут мстить за физические и моральные страдания.