«Бытовуха» в отношениях, и как её победить

«Наши отношения заел быт», — жалуются подруги, да и друзья-мужчины тоже. Этой до боли заезженной фразой они хотят сказать так много всего сразу — и зачастую речь не только о потере романтики по время совместного ведения домашнего хозяйства. Прислушайтесь, возможно, ваш партнер хочет донести вот это.

«Ты мне не помогаешь» В наше время совершенно не нужно объяснять, что мир уже не кардинально патриархален, а кухня и грязная посуда больше не в ведении исключительно женщин. Мужчины приняли и смирились — да, моя половинка работает наравне со мной, хочет иметь свободное время и не должна тратить его полностью на уборку дома. Однако одного этого понимания недостаточно. Ведь получается как — мужчина просто благородно дает понять, что готов мириться с бардаком. В итоге посуда не моется по нескольку дней, а пыль бегает по дому в виде второго кота. И все это не имеет никакого отношения к творческому беспорядку, это грязная квартира, и точка. Что делать? Сесть и договориться. Четко и без всякой романтики поделить обязанности — чтобы эту самую романтику сохранить. Нет, просто выносить мусор недостаточно. Ваши дела нужно распределить поровну. Мойте посуду по очереди, делайте генеральную уборку вместе, закладывая на это каждую неделю по нескольку часов. Это вариант для тех пар, в которых оба партнера работают. Но если женщина сидит дома, например, с ребенком, это не значит, что она должна всё успевать одна, — надеюсь, это вообще не нужно объяснять. Еще один непростой момент — если один из партнеров работает дома. По умолчанию предполагается, что он должен успевать убирать и готовить. Это неверный подход. Обязанности по-прежнему должны распределяться, просто тот, кому чуть легче в данный момент, возьмет на себя чуть больше.

«Твои бытовые привычки меня раздражают» Пресловутые разбросанные носки, вещи не на своих местах, незакрытый тюбик с зубной пастой — всё это может выбивать из колеи похлеще разницы в важных моральных принципах. Кстати, иметь странные бытовые привычки и склонность к хаотичному разбрасыванию вещей по квартире, вопреки общепринятому мнению, могут не только мужчины. Это может быть даже малозаметная мелочь вроде ложечки не в том отделе для посуды — но, повторяясь регулярно, она может невероятно бесить и уверенно подтачивать ваши романтические чувства. Что делать? Разумеется, мягко и деликатно признаться, как раздражает та или иная бытовая привычка партнера. Затем «обвиняемая» сторона должна хорошо подумать и все взвесить — насколько сложно будет изменить в себе эту особенность, важна ли она по какой-то причине. А «нападающая» сторона пусть оценит, есть ли шансы перестроить собственный подход и принять привычки партнера. Этот процесс осмысления «тяжести бытового преступления» очень важен. После него вы, быть может, и вовсе не увидите проблемы. Или ваша пара поймет, как для вас это на самом деле важно, и сделает всё необходимое, чтобы изменить ситуацию.

«Ты не ценишь и не замечаешь мою работу по дому» Нюанс, который так часто замалчивается и приводит к внутренним обидам, выращенным до громадных размеров. Каждый из партнеров не говорит о своих чувствах, потому что убежден, что другой должен догадаться сам. В итоге начинают опускаться руки, когда убранная начисто квартира просто игнорируется, выглаженные рубашки воспринимаются как должное, а с трудом прибитая сложносочиненная полка ручной работы получает скупой комментарий: «Ага, нормально». Мы думаем, что наше одобрение и так заметно, ведь оно же написано у нас на лице! Но сами в подобной ситуации обижаемся, как дети, не услышав слов одобрения. Что делать? Учиться благодарить. Это, кстати, одна из полезнейших привычек для жизни вообще. Поймите, что главным средством общения между людьми по-прежнему остается слово. А похвала — с детства наша главная и самая желанная награда. Говорите спасибо партнеру, когда он подает вам руку, передает соль, берет у вас тяжелый пакет и не забывает купить молоко. Благодарите за более сложные вещи — душевно и искренне. Похвалите обед, удивитесь чистоте в квартире, восхититесь талантом и силой своего партнера, собирающего пятый час новый стул. Не упускайте возможности поблагодарить за то, что ваша пара просто есть в вашей жизни. И тогда силы для бытовых свершений у вас обоих непременно найдутся!

«Тебе плевать на уют в доме» Увы, это так часто бывает — один из партнеров подбирает салфетки на кухне в цвет оттенка моющего средства, а второй скучающе смотрит в сторону. Отсюда рождается болезненное противоречие, которое так остро воспринимается, потому что переносится на собственную личность — «тебе безразличен уют в квартире, потому что безразлична я». Что делать? Успокоиться и твердо уяснить — холодность к «витью гнезда» никак не связана с отношением партнера именно к вам. А затем — поговорить. Нужно объяснить, насколько вам важно, чтобы партнер эмоционально участвовал в выборе коврика или цвета шкафа. Честное слово, при подобном искреннем разговоре вы абсолютно точно не услышите ничего резкого. Скорее всего, вам пойдут навстречу, и следующий набор посуды партнер активно обсудит и оценит — просто чтобы сделать приятное. (А это явно говорит вовсе не о безразличии, не так ли?)

«Мне неудобно с тобой спать» Совместный сон — очень важная для отношений вещь. Тела партнеров за ночь настраиваются друг на друга, дыхание синхронизируется, сердца стучат в унисон — эти милейшие особенности даже доказали ученые. Все разногласия, так тревожившие вечером, будто забываются и становятся неважными. Однако есть огромное количество людей, для которых совместный сон — настоящая пытка. Причины могут быть разные. Например, партнер храпит или ворочается. Для людей с чутким сном подобный сосед по кровати — это ночь без сна. А признаться в этом любимому человеку как-то неловко. Что делать? Даже если с совместным сном у вас все в порядке, в кровати должны быть две подушки и два одеяла. Это даст возможность в стадии глубокого сна максимально погрузиться в спокойное изолированное положение. И, конечно, нужен искренний разговор. Не стесняйтесь сказать партнеру, что объятия до полного утреннего пробуждения и тем более глубокой ночью просто-напросто мешают вам спать, а не вызывают прилив нежности. Более кардинальный вариант — сон на разных кроватях или даже в отдельных комнатах. Принято считать, что это первый признак охлаждения. На самом деле такой ход может, наоборот, пойти на пользу вашему сексу — тела будут воспринимать друг друга как что-то новое каждый раз. А уж высыпаться вы точно будете на 100%!

Обсуждайте и ищите компромиссы. Обычно пары выбирают заведомо проигрышный путь, где один пилит другого, а второй — продолжает делать свое уже из некоего упорства и обиды. Такую тактику противостояния использовать очень опасно, ведь она ведет к полному разладу в отношениях и частым ссорам. Я уже писала о том, как правильно выстроить диалог на непростые темы с партнером, вот здесь «Как перестать ссориться с мужем?». Помните, что вы — не враги друг другу. И договориться можно всегда.