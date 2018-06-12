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В Тюмени полиция и волонтёры третью неделю ищут пропавшего вахтовика
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В Тюмени полиция и волонтёры третью неделю ищут пропавшего вахтовика 

72.ru 35 минут назад
Фото: 72.ru
С 18 мая полиция и родственники разыскивают 40-летнего омича, который приехал на заработки в Тобольск. Евгений Чубара выключил свой мобильный телефон, и с тех пор ни разу не вышел на связь с друзьями и близкими. Заявление в полицию родственники мужчины написали ещё в конце прошлого месяца. Пока поиски результатов не принесли. — Ни разу не было такого, чтобы Женя не предупредил, если где-то задерживается, а тут вдруг исчез бесследно, не предупредив. С тех пор на связь с нами не выходил, хотя мог бы позвонить с чужого номера, если с его телефоном что-то стряслось. Женин начальник утверждает, что его подчиненный самовольно уехал в Тюмень, а что было дальше, доехал или нет — он не в курсе. Такое чувство, что с нашим близким человеком случилась какая-то беда, но надеемся, конечно, не лучшее, — рассказала 72.ru Любовь, родственница Евгения Чубара. По данным близких пропавшего омича, он — темноволосый, среднего роста (около 170 сантиметров). На ребре одной ладони есть татуировка с надписью «За ВДВ». Всех, кто владеет какой-либо информацией о том, где может находиться Евгений Чубара, просят сообщить в полицию (02, 112) или родственникам пропавшего мужчины. Связаться с последними можно в любое время суток по телефону: 8-908-312-59-69.
До сих пор продолжаются поиски пропавшего в коце мая Алексея Бетехтина. После ссоры с женой он уехал из Омутинского на личном автомобиле, и с тех пор нет никакой информации о его метонахождении.
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