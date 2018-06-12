«Сколько в ней детей?»: Ева Лонгория удивляет необъятным животом

Звезда популярного американского сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория находится в скором ожидании своего первенца. Не так давно 43-летняя актриса заявила, что долгожданная беременность — самое радостное событие, которое произошло в ее жизни. Поклонники с нетерпением ждут дня родов, рассматривая все новые фото знаменитости.

София Буш, Многочисленные фанаты «отчаянной домохозяйки» с месяц назад уже задавались вопросом — не двойню ли ожидает их любимица, уж больно внушительный живот демонстрировала Ева уже в мае. Новые снимки папарацци, которые заметили Лонгорию во время прогулки с мужем, еще больше укрепили их в этой догадке. Ева и ее муж Хосе Бастон, по сообщениям СМИ, ждут рождения сына. Актриса уже устраивала вечеринку по этому поводу, пригласив на нее своих звездных подруг — Мелани Гриффит Элизабет Бэнкс , Розелин Санчес. Тогда Еву засыпали цветами и подарками, среди которых было много игрушек.

Но снимки с прогулки Лонгории по Лос-Анджелесу в компании супруга снова навели поклонников артистки на подозрения, что ждет она как минимум пару малышей, а также породили волну сочувствия к заметно располневшей женщине. Кроме того, у многих возникло ощущение, что Ева так долго уже беременна, что прошло гораздо больше положенного срока ожидания малыша. «Сколько в ней детей? Такое пузико большое» «Зато сразу видно, сама рожает, а не суррогат мать, и живот не накладной» «Все уже родили, даже Лобода…а она все ходит…точно ощущение, как будто 2 года ходит беременная…» «Когда уже родит эта женщина» «Сколько там карапузов?» «Мы уже привыкли, пусть так ходит, ее уже без живота никто не представляет»

Возможно, что такой внушительный живот миниатюрной актрисе и правда уже тяжело носить, но она совершенно не отказывается от светской жизни. Не так давно Ева приняла участие в в пикантной фотосессии для журнала Iris Covet Book, показав изменившуюся фигуру в атласном платье, соблазнительных боди и белье. Теперь поклонники ожидают родов, в надежде, что и своего малыша актриса прятать не будет и даст возможность увидеть своего первенца и многомиллионной армии ее поклонников.