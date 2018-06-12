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«Моя сладенькая обезьянка»: Джессика Альба показала фанатам сына-крепыша
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«Моя сладенькая обезьянка»: Джессика Альба показала фанатам сына-крепыша 

Teleprogramma.pro 30 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Одна из самых красивых мам Голливуда — Джессика Альба — поделилась с фанатами снимками своего 5-месячного сына Хэйза.
«Моя сладенькая обезьянка! Он становится ТАКИМ большим. Не уверена, что скоро это одеяло будет ему впору», — подписала фотографию звезда.
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Поклонники по достоинству оценили фотографии очаровательного малыша. Отметили, что он и в самом деле выглядит крепышом, а глаза у него — прямо как у мамы.
Кстати, совсем недавно Джессика Альба праздновала день рождения своей старшей дочери Онор. Девочке исполнилось десять лет. В Инстаграме актриса не пожалела для дочки добрых слов.
«Она такая милая, умная, артистичная, думающая… Горжусь тем, что я — ее мама», — призналась Джессика.
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Всего у Альбы трое детей. Вместе с супругом Кэшем Уоренном они воспитывают десятилетнюю Онор, шестилетнюю Хэвен и пятимесячного сына Хэйза.
Интересно, что в одном из разговоров со СМИ звезда признавалась, что считает себя не лучшей мамой на свете. «У меня есть дурная привычка грубить своим детям», — поясняла Альба. Что ж, по записям в Инстаграме этого не скажешь.
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