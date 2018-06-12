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Почтовые отделения по всей стране захватывают котики
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Почтовые отделения по всей стране захватывают котики 

Petstory 2 часа назад
Фото: Petstory
Рыжий кот, который поселился в почтовом отделении Омска на время, пока сотрудники почты подыскивают ему нового хозяина, оказывается, не единственный усатый и пушистый работник почты. У него по всей стране есть такие «коллеги». Во вторник, 5 июня, на странице Почты России «ВКонтакте» появился пост о том, как кот по кличке Рыжий появился в одном из омских отделений, и теперь ему ищут новый дом. «Рыжий остался без хозяев, но не растерялся и нашел новых друзей среди наших сотрудников и клиентов. Рыжий — очень умный и ласковый котик, с удовольствием общается со взрослыми и детьми, но все же мечтает найти свой настоящий дом», — говорится в записи.
Этот пост стал отправной точкой для нового хештега, объединяющего котов из разных почтовых отделений страны. Теперь по тегу #почтокот можно посмотреть, например, на Бусинку из Крыма или на Маркизу из Калуги, которые, как и Рыжий, живут в почтовых отделениях, где, к их радости, огромное количество коробок.
Фотографии: Коллекция/ iStock
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