«Ложки Победы» — как выглядит официальный музыкальный инструмент ЧМ‐2018

Уже совсем скоро состоится открытие чемпионата мира по футболу в России. Кроме официальных логотипов у мундиаля есть и официальный музыкальный инструмент — «Ложки Победы». Создатели главного музыкального символа Первенства убеждены — ложки могут обогнать по популярности известные вувузелы из Южной Африки и каширолы из Бразилии.

Источник фото: телеканал «360»

«Ложки Победы» — это официальный музыкальный инструмент турнира. Они будут сопровождать матчи во всех 11 российских городах — от Калининграда до Екатеринбурга.

Борис Черный из фолк-ансамбля ложкарей убежден, что наконец-то этот предмет занял достойное место. Правда, для чемпионата инструмент делают из пластика, а не из дерева — как в старину.

«Такой звук, будем говорить, более искусственный. А в липе больше души. Она как-то вот цепляет за сердце. Я не могу это объяснить, но мне нравится деревянная простая ложка», — рассказал Борис Черный, участник ансамбля ложкарей.

Источник фото: телеканал «360»

Создатели «Ложек Победы» считают, что им удастся переплюнуть прославленные южноафриканские вувузелы — звук от инструмента точно будет менее раздражающим.

«Когда мы выбирали музыкальный инструмент, который свойственен России, который отражает культурные ценности России, мы остановились на трех инструментах. Это трещотка, погремушка и собственно ложки. Но, дабы избежать проблем, с которыми столкнулись другие страны, в частности, коширолы, которые создают звук улья, очень шумный музыкальный инструмент, который не позволяет набить какой-то ритм. Мы остановились на ложках», — сказал Рустам Нугманов , дизайнер «Ложек Победы».

Источник фото: телеканал «360»

Ложки предстанут перед болельщиками во всем многообразии расцветок. Одни будут с русскими народными орнаментами, другие — с изображениями национальных флагов стран-участниц Чемпионата.

Фанаты, приехавшие на первенство, уже начали тренироваться играть на ложках. А российским поклонникам футбола надо вспомнить уроки музыки из детского сада — многие в дошкольном возрасте как минимум держали в руках этот инструмент. Восстановить навык игры на ложках лучше поскорее. Россия встретится с командой из Саудовской Аравии в матче-открытии 14 июня.