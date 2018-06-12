Ещё
«Ложки Победы» — как выглядит официальный музыкальный инструмент ЧМ‐2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ложки Победы» — как выглядит официальный музыкальный инструмент ЧМ‐2018 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Уже совсем скоро состоится открытие чемпионата мира по футболу в России. Кроме официальных логотипов у мундиаля есть и официальный музыкальный инструмент — «Ложки Победы». Создатели главного музыкального символа Первенства убеждены — ложки могут обогнать по популярности известные вувузелы из Южной Африки и каширолы из Бразилии.
Источник фото: телеканал «360»
«Ложки Победы» — это официальный музыкальный инструмент турнира. Они будут сопровождать матчи во всех 11 российских городах — от Калининграда до Екатеринбурга.
Борис Черный из фолк-ансамбля ложкарей убежден, что наконец-то этот предмет занял достойное место. Правда, для чемпионата инструмент делают из пластика, а не из дерева — как в старину.
«Такой звук, будем говорить, более искусственный. А в липе больше души. Она как-то вот цепляет за сердце. Я не могу это объяснить, но мне нравится деревянная простая ложка», — рассказал Борис Черный, участник ансамбля ложкарей.
Источник фото: телеканал «360»
Создатели «Ложек Победы» считают, что им удастся переплюнуть прославленные южноафриканские вувузелы — звук от инструмента точно будет менее раздражающим.
«Когда мы выбирали музыкальный инструмент, который свойственен России, который отражает культурные ценности России, мы остановились на трех инструментах. Это трещотка, погремушка и собственно ложки. Но, дабы избежать проблем, с которыми столкнулись другие страны, в частности, коширолы, которые создают звук улья, очень шумный музыкальный инструмент, который не позволяет набить какой-то ритм. Мы остановились на ложках», — сказал Рустам Нугманов, дизайнер «Ложек Победы».
Источник фото: телеканал «360»
Ложки предстанут перед болельщиками во всем многообразии расцветок. Одни будут с русскими народными орнаментами, другие — с изображениями национальных флагов стран-участниц Чемпионата.
Фанаты, приехавшие на первенство, уже начали тренироваться играть на ложках. А российским поклонникам футбола надо вспомнить уроки музыки из детского сада — многие в дошкольном возрасте как минимум держали в руках этот инструмент. Восстановить навык игры на ложках лучше поскорее. Россия встретится с командой из Саудовской Аравии в матче-открытии 14 июня.
360tv.ru: последние новости
Молодожены Московской области могут регистрировать брак на теплоходе Сотрудники МЧС изловили змею около школы во Владивостоке‍ СМИ: японок заставляют беременеть по расписанию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот9
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Истинные лица знаменитостей1
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
Выпущена «женская» камасутра5
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение