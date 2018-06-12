Акунин, Быков, Юзефович. Что почитать летом?

Новый том «Истории Российского государства» Бориса Акунина , новый сборник рассказов Леонида Юзефовича и «История пчел» — антиутопия Майи Лунде про исчезновение насекомых выходит в издательстве «Фантом». Там же выпускают свежий роман Селесты Инг «И повсюду тлеют пожары». Ее дебютная книга «Все, чего я не сказала» была очень неплохая, а вторая работа вывела Инг на совершенно новый уровень, говорит главный редактор «Фантома» Игорь Алюков:

Игорь Алюков главный редактор издательства «Фантом-Пресс» «Роман очень многослойный, поднимающий сразу несколько серьезных тем, сугубо современных: это и взаимоотношения матери и дочери в рамках предоставления друг другу свободы или несвободы, и вообще это роман о том, насколько свободен и несвободен человек в рамках семьи и каких-то близких связей».

Из переводных романов стоит обратить внимание на «Осень» Али Смит про «Брекзит». В прошлом году книга вышла в финал Букеровской премии.

Дмитрий Быков этим летом выпускает сборник «Маруся отравилась» — рассказы 1920-х годов, которые писатель сам выбрал. Это время — продолжение Серебряного века, но проблема эпохи в том, что экзистенциальные метания оказались этажом ниже: то, что раньше было привилегией интеллигенции, теперь оказалось проблемами пролетариата. Страдания малообразованных людей — самое интересное и очень рифмуется с сегодняшним днем, говорит Быков:

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист «Для меня здесь самый важный текст — это повесть Глеба Алексеева „Дело о трупе“. Глеб Алексеев сегодня совершенно забыт, но эту повесть мы помним, потому что на нее обратил внимание в свое время Георгий Адамович, который счел этот дневник Шуры Голубевой, который там напечатан, подлинным документом. Конечно, это вымысел, но он был настолько убедителен, что Адамович написал: „Вот какие страсти бушуют сейчас в Советском Союзе“. Сегодня тот же экзистенциальный кризис, та же поздняя советская проблематика. Она мучает людей, совершенно к этому не готовых ни интеллектуально, ни духовно. Я думаю, что в текстах 1920-х годов можно найти если не рецепты, то, по крайней мере, многие приметы того же кризиса, и как-то попытаться самостоятельно из него выбраться».

Сразу два нон-фикшн «про это» выходят у «Альпины»: один называется «Забей на любовь! Руководство по рациональному выбору партнера», второй с яблоком в разрезе на обложке — попросту «Секс».