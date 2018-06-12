Каким народам противопоказано пить алкоголь

Наверное, многие слышали о том, что у коренных жителей севера — например, якутов, ненцев или чукчей — легко формируется алкогольная зависимость. Им, мол, достаточно выпить глоток водки или вина, чтобы «слететь с катушек»… Но откуда берется такая реакция на спиртное?

«Ген Чингисхана»

Существует миф о том, что у представителей всех монголоидных рас якобы не активен фермент, расщепляющий ацетальдегид — токсичное вещество, в которое превращается спирт, попадая в человеческий организм. Но это не совсем так. Такая особенность наблюдается примерно у половины жителей Китая, Японии и Кореи. А вот организм якутов и других коренных северян отличается высокой скоростью накопления ацетальдегида. За превращение спирта в ацетальдегид отвечает определенный ген. И соответствующая вариация этого гена (ее окрестили «геном Чингисхана»), снижающая устойчивость к алкоголю и повышающая его токсическое воздействие на организм, встречается больше всего у японцев и китайцев, у каждого третьего якута, араба или израильтянина, и у одного из десяти россиян.

Собственно, гены влияют вовсе не на склонность к алкоголизму, а на то, как человек будет себя чувствовать после приема алкоголя. В 70-80-х годах прошлого столетия ученые выяснили, что у некоторых представителей монголоидных рас печеночные ферменты перерабатывают спирт в ацетальдегид в 30-100 раз быстрее, чем в организме европейцев, а расщепляется этот токсин очень медленно.

Не знавшие вкуса алкоголя…

Почему же так происходит? Обратимся к истории. В Греции, Италии, Закавказье и других южных регионах культура виноделия развивалась тысячелетиями. Поскольку жители этих мест не только производили спиртные напитки, но и сами их употребляли, то со временем в их организме выработался соответствующий ген устойчивости к алкоголю. В дальнейшем эта особенность стала передаваться по наследству. Наверняка вы замечали, что южане способны выпить довольно много алкоголя и при этом не выглядеть сильно опьяневшими. Мало среди них и хронических алкоголиков.

Что же касается России, то виноделие у нас никогда не было так развито. В Древнюю Русь спиртное чаще всего привозили из далеких краев, или сами варили «бражку». Пили по праздникам или «по случаю»… Эта традиция сохранилась и по сей день. Но, поскольку «ген устойчивости» в организме россиян не такой «мощный», как у представителей южных стран и республик, то шансы спиться у русского человека, по словам специалистов, составляют примерно 50 на 50.

А вот северные народы — это совершенно отдельная история. Дело в том, что до знакомства с русскими они просто не пробовали спиртных напитков. Выращивать виноградники в северных краях проблематично, а получать алкоголь другими способами они как-то не додумались. Поэтому заветная вариация гена у якутов, эвенков и прочих коренных северян встречается редко. [С-BLOCK]

Что же произойдет, если северянин без «гена устойчивости» попробует алкоголь? Конечно, кто-то, испытав потом на себе все прелести похмелья, больше не захочет притрагиваться к спиртному. Но кто-то, испытав эйфорию от опьянения, начнет требовать еще и еще, и не сможет остановиться.

Русские покорители севера, узнав об этой физиологической особенности аборигенов, принялись этим активно пользоваться. Бутылка водки в Сибири превратилась в твердую валюту. Местные охотно обменивали на спиртное меха и полезные ископаемые, они были готовы на все, чтобы заполучить вожделенную «веселящую воду»… Кстати, то же самое происходило и с индейцами во время колонизации Америки — а согласно некоторым этнографическим гипотезам, у них и русских северян общие предки…

Проблема на государственном уровне

За пару веков покорения Севера нужная вариация гена у многих аборигенов, увы, так и не успела сформироваться. Та же Якутия сейчас находится на первом месте в России по числу хронических алкоголиков. И вылечить таких людей практически невозможно. Это превратилось в проблему государственного масштаба и поставило всю нацию под угрозу вымирания. В 2013 году администрация республики Саха даже была вынуждена ввести существенные ограничения на продажу спиртного. Планируется, что в дальнейшем алкогольные напитки можно будет приобрести только в специализированных местах. Ведется активная профилактика пьянства и алкоголизма чуть ли не с раннего детства.

Но при этом нельзя утверждать, что абсолютно все якуты и представители родственных им народов предрасположены к алкоголизму, так как все-таки не каждый из них обладает роковым «геном Чингисхана».