«Серая мышка»: в сети рассматривают Екатерину Одинцову без макияжа

45-летняя телеведущая и редактор Екатерина Одинцова — женщина яркая и видная, а такие особы всегда привлекают к себе внимание обывателей. Звезду рассматривают практически под микроскопом, а она, надо признать, довольно неоднозначно относится к критике и бурно на нее реагирует. Тем удивительнее было обнаружить в ее микроблоге серию фотографий без грамма макияжа.

Екатерину Одинцову, надо признать, чаще критикуют, чем хвалят. В большей степени недовольство публики вызывает выбор одежды знаменитости. К примеру, не так давно желтый плащ женщины был назван клеенкой, а ранее звезда решила посоревноваться с красной дорожкой и выбрала наряд ей в тон, подтвердив тем самым, что такую смелость могут позволить себе только истинные знатоки моды. А Екатерина к ним, увы, не относится.

Удивительно, что при таких провалах на людях, Екатерина решилась опубликовать в своем Инстаграм-аккаунте несколько фотографий без макияжа. Видимо, все дело в том, что публика в микроблоге знаменитости сплошь позитивная и культурная. У звезды лишь 165 тысяч подписчиков, но она явно не гонится за количеством, ведь критиканов и неугодных фолловеров она, как мы знаем, нещадно блокирует. Поэтому и серия снимков на лоне природы в банном халате не вызвала у интеллигентных фанатов знаменитой красотки ничего, кроме восторгов и симпатий.

Надо отдать должное, один смелый голос все же выделился из массы сюсюканий. «Пока не накрасилась— серая мышка, в толпе никто внимания не обратит.» На этот комментарий Екатерина ответила лично, видимо, не посчитав его оскорбительным или непристойным. «Да, не родись красивой, а учись рисовать! Русую я хорошо». Этот ответ — в духе сдержанной и интеллигентной Екатерины, не правда ли? Да и что-то ценное в нем есть, ведь каждая женщина должна уметь за несколько минут сделать прическу и нанести макияж, а вдруг за дверью ждет принц? А минуты и даже часы расслабления и отдыха нужны каждому человеку, тем более личности публичной, коей Катя и является.