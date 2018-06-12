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Молодожены Московской области могут регистрировать брак на теплоходе
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Молодожены Московской области могут регистрировать брак на теплоходе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Молодожены уже давно используют возможности регистрации брака во всевозможных непривычных обстановках. Теперь у жителей столичного региона появилась уникальная возможность обменяться кольцами на борту теплохода.
Источник фото: телеканал «360»
Александр Попов и Наталья Шмелева заключили брак на теплоходе. Им предложили стать первыми, кто поженится на теплоходе в Подмосковье официально. И сегодня свой день празднуют не только жених с невестой, но и Красногорский отдел ЗАГСа. Плавучий дворец бракосочетаний отмечает начало своей работы.
«Молодежь сегодня у нас ищет варианты интересные, нетрадиционные. И нам кажется, что такой вариант регистрации в романтических условиях, наверное, понравится нашей молодежи», — сказала Елена Филатова, начальник главного управления ЗАГС Московской области.
Источник фото: телеканал «360»
Сейчас в Подмосковье лишиться холостяцкого статуса вне стен ЗАГСа можно — для этого есть почти 60 культурных, исторических и других мест. Но вот для бракосочетания на воде — это место пока единственное в Московской области. И, кстати, записаться на регистрацию брака на теплоходе можно онлайн заранее.
«Мы сделали так, что на портале госуслуг можно подать заявление за 180 дней. Выбрать дату, время и определиться с датой регистрации брака за много заранее», — рассказала Елена Филатова.
Источник фото: телеканал «360»
Сотрудники ЗАГСа планируют, что за месяц здесь будут женить до 30 пар. Связать себя узами брака на теплоходе можно во время всего сезона навигации. И важная новость: платить за эту опцию дополнительно не нужно ни копейки. Главное — ухватиться за возможность.
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