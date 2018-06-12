Молодожены Московской области могут регистрировать брак на теплоходе

Молодожены уже давно используют возможности регистрации брака во всевозможных непривычных обстановках. Теперь у жителей столичного региона появилась уникальная возможность обменяться кольцами на борту теплохода.

Источник фото: телеканал «360»

Александр Попов и Наталья Шмелева заключили брак на теплоходе. Им предложили стать первыми, кто поженится на теплоходе в Подмосковье официально. И сегодня свой день празднуют не только жених с невестой, но и Красногорский отдел ЗАГСа. Плавучий дворец бракосочетаний отмечает начало своей работы.

«Молодежь сегодня у нас ищет варианты интересные, нетрадиционные. И нам кажется, что такой вариант регистрации в романтических условиях, наверное, понравится нашей молодежи», — сказала Елена Филатова , начальник главного управления ЗАГС Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в Подмосковье лишиться холостяцкого статуса вне стен ЗАГСа можно — для этого есть почти 60 культурных, исторических и других мест. Но вот для бракосочетания на воде — это место пока единственное в Московской области. И, кстати, записаться на регистрацию брака на теплоходе можно онлайн заранее.

«Мы сделали так, что на портале госуслуг можно подать заявление за 180 дней. Выбрать дату, время и определиться с датой регистрации брака за много заранее», — рассказала Елена Филатова.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники ЗАГСа планируют, что за месяц здесь будут женить до 30 пар. Связать себя узами брака на теплоходе можно во время всего сезона навигации. И важная новость: платить за эту опцию дополнительно не нужно ни копейки. Главное — ухватиться за возможность.