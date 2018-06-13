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Почти 16 тысяч браков заключено в Московской области в 2018 году
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Почти 16 тысяч браков заключено в Московской области в 2018 году 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В январе-мае 2018 года в Московской области было зарегистрировано 15,7 тысячи браков. Об этом рассказала первый зампред правительства региона Ольга Забралова.
За аналогичный период прошлого года в Московской области было зарегистрировано примерно столько же браков — порядка 16 тысяч, а за весь прошлый год — более 58,5 тысяч браков.
Первый зампред областного правительства добавила, что за пять месяцев текущего года в Подмосковье зарегистрировано 13,8 тысячи разводов, а год назад эта цифра составляла 13,9 тысячи.
«В Московской области проводится работа по снижению количества расторгнутых браков. Функционируют 54 центра, где сотрудники стараются сохранить семьи, которые находятся на грани развода. С семьями работают психологи, представители органов опеки и духовенства», — отметила Ольга Забралова.
Всего в Московской области насчитывается более сотни органов записи актов гражданского состояния.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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