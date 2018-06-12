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Популярный блогер из Самары приехала в Башкирию и покорила Иремель
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Популярный блогер из Самары приехала в Башкирию и покорила Иремель 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Известный на всю страну блогер Мария Комкова из Самары. Мать пятерых детей, которая прославилась благодаря двум своим проектам: веселому блогу «Жизнь молодой многодетной семьи» и полезному «Матрёшкин блог» о шитье и вязании, добралась теперь и до Башкирии. Вместе с супругом Мария взошла на гору Большой Иремель.
Мария Комкова рассказала о путешествии на  своей страничке в Инстаграм
— Уральские горы. Мы покорили Б. Иремель (1560м). Не думала, что эта поездка произведет на меня столько впечатлений! Невероятной красоты природа! Это надо видеть своими глазами, — рассказала Мария на своей страничке в Инстаграме. — Мы поселились в селе Тюлюк, село такое древнее, самобытное, «Мегафона» здесь нет, мы остались без связи. Муж возрадовался, что жена в инстаграм не зависнет. Поселились в автовагончике, когда б мне еще пришлось пожить в доме на колесиках. Восхождение на гору заняло у нас почти весь день (туда и обратно). Погода побаловала. Я удивлялась, что люди идут с детьми, мы бы не дошли. Сейчас едем на самое высокогорное озеро Европы — Зюраткуль. О красотах Иремеля узнали все подписчики Марии, а это без малого 209 тысяч человек.
Как рассказала блогер, из-за небольшого форс — мажора пришлось вернуться домой на сутки раньше, чем было запланировано.
— Но это место, — призналась девушка, — навсегда останется в моей памяти.
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