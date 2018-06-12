Накал страстей. Как управлять людьми с помощью эмоционального интеллекта

Традиционно считается, что сначала нужно понять себя, потом научиться понимать других и управлять собой, а потом уже приходит способность управлять другими. В действительности же первично, как это ни странно, управление. Хищнику нужно парализовать жертву страхом, жертве — обмануть хищника, притворившись раненой. Муха становится похожей на осу, чтобы отпугивать, ядовитое растение — невинным цветком, чтобы приманивать.

Большинство руководителей уверены, что они уже умеют «дирижировать» чужим эмоциональным состоянием. Но какие эмоции они умеют вызывать?

— Я прихожу, все трепещут!

— Я посмотрю, они сразу ускоряются!

Однако является ли страх самой ресурсной эмоцией?

Люди хотят драйва и вдохновения. Существует пять базовых эмоций: страх, гнев, печаль, радость и интерес.

Если эмоций нет, то человек действует лишь по обязанности, из чувства долга, поэтому его результативность — 3 балла из 10 возможных. Если возникают эмоции, то при определенной их интенсивности результативность становится более высокой. Самое главное — определить, какие эмоции вызывают наибольший прирост результативности.

По результатам опроса 380 человек (из них 186 мужчин и 194 женщины), который я проводила в 2017 году, больше всего влияет на результативность интерес (так утверждают 96% опрошенных), второе место занимает радость (72%), третье — гнев (53%), четвертое — страх (51%), и последнее — печаль (100%). Страх и гнев на разных людей действуют по-разному: для одних важно немного разозлиться, а для других — начать волноваться, чтобы у них повысилась результативность. Правда, повышается результативность под влиянием этих эмоций весьма незначительно. А вот печаль — это эмоция, которая буквально «съедает» результативность. Женщинам легче улавливать оттенки эмоций своих подчиненных, что дает им преимущество в управлении сотрудниками.

Чтобы добиться большего и избежать провалов, нужно использовать эмоциональный интеллект. Вот три простые методики, которые может взять на вооружение каждый.

1. Актерская игра

Как бы вы себя ни чувствовали, постарайтесь сыграть то состояние, которое вы хотите создать у других. В соответствии с законом Джеймса-Ланге, мы сначала смеемся, потом радуемся. Организм получает сигнал, что все хорошо, и посылает обратный сигнал — «все отлично!». И человеку становится лучше. Этот метод помогает управлять и собой, и другими. Затруднение состоит в том, что человеку хочется не играть, а искренне выражать свои эмоции — особенно если это эмоция раздражения и гнева. Но это вряд ли повысит чужую результативность. Есть эмоциональность и эмоциональный интеллект. Эмоциональность реагирует на причины, эмоциональный интеллект действует ради цели.

Играйте то, что способствует достижению цели.

2. Эффект Ящерицы

Вы можете управлять другими, даже если потеряли свой «хвост» — то есть даже если вы не вполне способны управлять собой и даже не понимаете, что чувствуете. Продолжайте действовать, даже если вы в упадке сил, в унынии, в смятении чувств, потеряли веру в себя. Известно, что ответственность за другого человека делает нас сильнее. Управление другими — это ответственность, работа.

Не знаете, что делать, — вызывайте радость и интерес. Что человеку интереснее и радостнее всего? То, что ему приятно, полезно, выгодно или приносит облегчение. Можно сказать человеку что-то хорошее о нем самом, подчеркнуть его значимость, вклад в общее дело. Можно пошутить, чтобы скрасить обстановку. Можно постепенно развить в себе способность реагировать подобным образом на любое неоднозначное событие. Помогает в себе развить такую реакцию чтение пьес Оскара Уальда — «Идеальный муж», «Веер леди Уиндермир», «Как важно быть серьезным». Этот метод помогает управлять эмоциональным состоянием других людей. Его дополнительный эффект — улучшение собственного состояния.

3. «Поворот на будущее»

Суть техники в том, чтобы говорить только о будущих усовершенствованиях, а не о прошлых ошибках. Критика и отрицательная обратная связь человека могут огорчить настолько, что он впадет в уныние и будет совершенно не результативен. Человеку неинтересно говорить о своем темном прошлом, гораздо интереснее — о светлом будущем. Если вы хотите добиться улучшения чьей-то работы, говорите о будущем. О том, как вы предлагаете впредь работать и взаимодействовать. Этот метод помогает удерживать другого человека в ресурсном состоянии. Кстати, он незаменим и для взаимодействия с собственными детьми.

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