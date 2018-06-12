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«Камасутру» переиздали с женскими иллюстрациями впервые за 2000 лет
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«Камасутру» переиздали с женскими иллюстрациями впервые за 2000 лет 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Планируется выпустить 750 экземпляров издания, а цена на книгу составит около 33 тысяч рублей.
Новое издание древнеиндийского трактата о любви «Камасутра» впервые за 2000 лет истории книги проиллюстрировала женщина.
Британско-китайский иллюстратор Викто Нгаи, которая проживает в Лос-Анджелесе сделала «женскую версию» старинного секс-гида, который до этого момента единолично принадлежал мужчинам, сообщает Daily Star.
Изначально «Камасутра» предназначалась для обучения мужчин любовным утехам, поэтому и текст и иллюстрации также описывали процесс с точки зрения сильной половины человечества.
«Многие из сцен составлены таким образом, что зрители смотрят на них с точки зрения женщин, в то время как текст часто является отражением патриархального отношения своего времени», — объяснила художница.
Сообщается, что планируется выпустить 750 экземпляров издания, а цена на книгу составит около 33 тысяч рублей.
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