«Камасутру» переиздали с женскими иллюстрациями впервые за 2000 лет

Планируется выпустить 750 экземпляров издания, а цена на книгу составит около 33 тысяч рублей.

Новое издание древнеиндийского трактата о любви «Камасутра» впервые за 2000 лет истории книги проиллюстрировала женщина.

Британско-китайский иллюстратор Викто Нгаи, которая проживает в Лос-Анджелесе сделала «женскую версию» старинного секс-гида, который до этого момента единолично принадлежал мужчинам, сообщает Daily Star

Изначально «Камасутра» предназначалась для обучения мужчин любовным утехам, поэтому и текст и иллюстрации также описывали процесс с точки зрения сильной половины человечества.

«Многие из сцен составлены таким образом, что зрители смотрят на них с точки зрения женщин, в то время как текст часто является отражением патриархального отношения своего времени», — объяснила художница.

Сообщается, что планируется выпустить 750 экземпляров издания, а цена на книгу составит около 33 тысяч рублей.