На Ямале женщина снова стала мамой после пятидесяти лет

На днях в Ноябрьске произошло удивительное событие. Врачи перинатального центра приняли роды у 51-летней женщины. Рожать самой зрелой мамочке запретили врачи во избежание осложнений. Поэтому ноябрянка родила дочку при помощи кесарево сечения. Малышка пришла в это мир здоровой, весом 3,5 килограмма. Сейчас мама и новорождённая дочка уже выписались домой и чувствуют себя хорошо.

По словам врачей перинатального центра, не так много женщин после 40 –лет решаются на повторную беременность. В этом возрасте беременность наступает не часто. В двадцатилетней практике заместитель главного врача по акушерству и гинекологии перинатального центра города Арсена Арутюнянца это только четвёртый случай.

Источник фотографии: posle50let.ru