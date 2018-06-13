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На Ямале женщина снова стала мамой после пятидесяти лет
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На Ямале женщина снова стала мамой после пятидесяти лет 

Уральский меридиан 35 минут назад
Фото: Уральский меридиан
На днях в Ноябрьске произошло удивительное событие. Врачи перинатального центра приняли роды у 51-летней женщины. Рожать самой зрелой мамочке запретили врачи во избежание осложнений. Поэтому ноябрянка родила дочку при помощи кесарево сечения. Малышка пришла в это мир здоровой, весом 3,5 килограмма. Сейчас мама и новорождённая дочка уже выписались домой и чувствуют себя хорошо.
По словам врачей перинатального центра, не так много женщин после 40 –лет решаются на повторную беременность. В этом возрасте беременность наступает не часто. В двадцатилетней практике заместитель главного врача по акушерству и гинекологии перинатального центра города Арсена Арутюнянца это только четвёртый случай.
Источник фотографии: posle50let.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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