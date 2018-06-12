В Большереченском зоопарке у оленя-двоеженца родился детеныш

Детеныш родился в начале июня, но дал себя сфотографировать только сейчас. В Большереченском зоопарке Омской области продолжается беби-бум. На прошлой неделе ИА «Омск Здесь» сообщал, что у таджикских баранов, где родился скромный детеныш. Отметим, что с начала мая в зоопарке прибавление появилось во многих семьях.

Как рассказала заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Наталья Болотова, на это раз счастливыми родителями стали олени Юлиан и Юля. При этом у самца есть еще одна супруга — Маша. Все они живут вместе, и самки становятся матерями по очереди. В прошлом году у семьи родился первенец.

Второй детеныш родился три недели назад, в начале июня, и не давал себя фотографировать, а сейчас с удовольствием показывается посетителям. Сейчас малыш подрос, но питается молоком, и постоянно держится возле мамы. Отметим, что пятнистый олень — это типичный представитель дальневосточных лесов. Он несколько мельче благородного оленя и имеет пятна.

Фото: Большереченский зоопарк