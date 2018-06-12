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В Большереченском зоопарке у оленя-двоеженца родился детеныш
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В Большереченском зоопарке у оленя-двоеженца родился детеныш 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Детеныш родился в начале июня, но дал себя сфотографировать только сейчас. В Большереченском зоопарке Омской области продолжается беби-бум. На прошлой неделе ИА «Омск Здесь» сообщал, что у таджикских баранов, где родился скромный детеныш. Отметим, что с начала мая в зоопарке прибавление появилось во многих семьях.
Как рассказала заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Наталья Болотова, на это раз счастливыми родителями стали олени Юлиан и Юля. При этом у самца есть еще одна супруга — Маша. Все они живут вместе, и самки становятся матерями по очереди. В прошлом году у семьи родился первенец.
Второй детеныш родился три недели назад, в начале июня, и не давал себя фотографировать, а сейчас с удовольствием показывается посетителям. Сейчас малыш подрос, но питается молоком, и постоянно держится возле мамы. Отметим, что пятнистый олень — это типичный представитель дальневосточных лесов. Он несколько мельче благородного оленя и имеет пятна.
Фото: Большереченский зоопарк
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