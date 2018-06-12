Почему девушкам всегда советуют скорее завести ребенка

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ Девушки жалуются на сильное давление общества. Их слишком часто расспрашивают о желании рожать и поучают на эту тему посредством самых разных формулировок — от деликатно завуалированных до абсолютно бестактных. В Сети встречают бурное одобрение публикации с подробными объяснениями, почему у девушки не стоит интересоваться ее репродуктивными планами.

«Мы живем в патриархальном, гетеронормативном и детоцентричном обществе», — говорят феминистки. Они подробно и очень метко анализируют причины странного поведения людей, которые проявляют нездоровое любопытство по отношению к чужим репродуктивным способностям. Иногда чадолюбивые собеседники и вправду обладают неудержимой речевой лавиной и слова произносят быстрее, чем успевают их обдумать.

Очевидно, что задавать вопросы в стиле «Когда родишь маленького?» или «Что же вы, так и проживете всю жизнь для себя?» не стоит никому. Адекватному человеку, который способен отличить подходящую тему для разговора от неподходящей, это и так понятно. А бестактный собеседник все равно продолжит задавать неприятные вопросы, как ему ни объясняй. Поэтому статьи про то, как избежать неудобных разговоров про репродуктивные планы, кажутся мне бессмысленными. Они способны разве что увеличить число невротиков среди людей, которые и так очень тщательно выбирают темы для бесед и, подобно героине рассказа Тэффи, начинают избегать слова «омнибус», потому что оно похоже на «обнимусь». А на персонажей, у которых беда с головой и ощущением чужих границ, разъяснения все равно не подействуют, потому как они редко способны воспринимать что-либо, кроме голосов в своей голове, да к тому же слишком заняты самозабвенным поучением ближних.

Люди с плохими границами непрерывно пытаются донести до окружающих огромное количество ненужной информации: без запроса советуют прочитать какие-то сомнительные книги, учат правильно солить помидоры, хотя вы вообще их не едите, настаивают, что новая стрижка вам не идет, хотя вы не просили оценок со стороны. Однако подобные атаки фильтруются сознанием на подлете и просто игнорируются: чаще всего вы даже не обижаетесь, а просто делаете мысленную пометку «идиот», «хам», «тупица» и стараетесь избегать разговоров с подобными людьми в дальнейшем. Вам могут советовать что угодно: явиться в костюме тираннозавра на рабочее совещание или бегать с тазом на голове по библиотеке, — вы просто покрутите пальцем у виска, отойдете от чудака и немедленно забудете весь этот бред.

Почему же тогда не менее абсурдный совет «родить ребеночка» вызывает такую острую и болезненную реакцию?

Попробуем разобраться, что на самом деле скрывается за фразой «давление общества». Откровенно говоря, обществу в целом безразлично множество незнакомых женщин, которые по каким-то причинам откладывают рождение детей на неопределенный срок либо не планируют рожать вовсе. И если разобраться подробнее, выясняется, что за размытой формулировкой «общественный прессинг» скрываются ранящие слова мамы, бабушки, других родственников, подруг, врачей или коллег, то есть вполне конкретных людей с определенными мотивами для произнесения сакральной фразы «Часики-то тикают».

Кто-то, возможно, хотел бы ребенка, но чувствует себя неуверенно из-за отсутствия надежного партнера, стабильной работы или собственного жилья, а возможно, из-за проблем со здоровьем. Иные не хотят детей, потому что честно признаются себе в отсутствии склонности к заботе о маленьких беспомощных существах и хотят реализовать совсем другие амбиции, нежели родительские. И те и другие хотят одобрения от окружающих — это нормально. Проблема в том, что неуверенность бездетных девушек сталкивается с психологическими защитами других людей, — так и возникает ощущение, что весь мир вокруг хочет, чтобы она родила ребенка и познала «щастье материнства».

Наши родители, бабушки и дедушки часто бездумно живут по принципу «чтобы все было как у людей». И если дочка или внучка вдруг к двадцати пяти годам не обзаводится семьей и не становится матерью, у родни возникает плохо осознаваемая тревога. Бабушка, как правило, сидеть с правнуком не имеет ни сил, ни здоровья. Ей нравится скорее воображать себя с младенцем на руках, а реальная перспектива превратиться в пожилую няньку повергает в ужас. Мама девушки, вероятно, тоже не горит желанием помогать с внуком — у нее работа, дача, больные родственники на попечении и еще десяток важнейших насущных вопросов. И все-таки родные упорно продолжают твердить какую-то нелепицу про часики, зайку и лужайку. Наверное, воспринимать это стоит с пониманием и сочувствием. Тревога — такой же симптом болезни, как повышение давления или боль в животе. Никакой это не «общественный прессинг», это собственные психологические проблемы старшего поколения, которые, увы, они не научены осознавать. Очень вероятно, что родня девушки совсем не мечтает о внуке или внучке, а просто бессознательно выражает тревогу на тему того, что бедняжка не вписывается в привычный жизненный сценарий.

Коллеги и прочие доброжелатели также любят порассуждать о предназначении женщины. Но и у них нет цели стать воплощением «общественного гнева», чаще всего это просто глупое желание покрасоваться в роли оратора и произнести полную пафоса речь о прелести материнства.

Зато рекордсменами по бестактным пожеланиям часто становятся бедняги, чей профессиональный рост состоит из ежедневного выбора: посмотреть новые картинки с котиками в соцсетях или включиться в жаркую политическую дискуссию с приемами диванной аналитики в фейсбуке.

Кстати, рождение одного ребенка совершенно не является гарантией прекращения разговоров про «часики». После появления на свет первого малыша у вас непременно начнут интересоваться, когда же вы собираетесь за вторым. Родив четверых, вы обязательно будете выслушивать рассуждения про то, что вам необходим пятый, ведь «у вас так хорошо получается». И даже став счастливыми родителями целой футбольной команды, вы продолжите получать неудобные вопросы, потому что человеческий идиотизм в сочетании с бестактностью и недостатком фантазии в выборе тем для разговоров порой не знает границ.

Я уверена, что «общественный прессинг на тему деторождения» — это исключительно проблема восприятия. Задавая бестактный вопрос про ребеночка, люди не ставят целью давить на вас, они просто транслируют собственную боль и затаенные страхи. Наверное, лучшее, что можно сделать в подобной ситуации, — просто помолчать, проигнорировать сказанное, будто ваш собеседник ненароком испортил воздух. Или задать встречный нелепый вопрос вроде: «А вы не хотите превратиться сразу после тридцати в игуану?»

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