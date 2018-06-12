Ярмарка товаров местных производителей открылась в Петрозаводске

Ярмарка работает на площади Кирова. На площади Кирова в Петрозаводске открылась ярмврка, на которой можно приобрести товары карельских производителей. Ладвинский мед, консервы из ряпушки, тушенка из мяса производства г. Кондопога, варенья, продукция хлебозавода «Сампо» — в том числе знаменитые вафли с синим дельфинчиком.

Из поселка Тивдия привезли также копченую ряпушку, а также балык из форели. К прилавку с продукцией Суоярвского хлебозавода выстроилась очередь — петрозаводчане давно оценили вкус пирогов, ватрушек, печенья и других изделий из Суоярви.