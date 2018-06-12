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Видео: Цыпкин и Лаврентьева падали лицом в торт на фоне матерящего Шнурова
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Видео: Цыпкин и Лаврентьева падали лицом в торт на фоне матерящего Шнурова 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Профессиональный пиарщик и автор бестселлеров «Женщины непреклонного возраста» Александр Цыпкин наконец узаконил свои отношения с очаровательной бизневумен Оксаной Лаврентьевой. На прошедших выходных звездная пара устроила из свадебной церемонии грандиозное шоу. Среди гостей заметили актеров Михаила Боярского, Дмитрия Чеботарева и Сергея Бурунова, а в качестве ведущей была Ксения Собчак.
Когда в разгар веселья вынесли свадебный торт, то никто не смог найти нож. Тогда молодожены решили «делить» угощения лицами и перемазались с ног до головы. Глядя на это безобразие Сергей Шнуров выскочил на сцену, отобрал гитару у приглашенных музыкантов и спел нецензурную, но жизнеутверждающую песню. Об этом жених рассказал на своей странице в Facebook.
Ранее Пятый канал сообщал, что брак Сати Казановой повис на волоске.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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