Видео: Цыпкин и Лаврентьева падали лицом в торт на фоне матерящего Шнурова 

Профессиональный пиарщик и автор бестселлеров «Женщины непреклонного возраста» Александр Цыпкин наконец узаконил свои отношения с очаровательной бизневумен Оксаной Лаврентьевой. На прошедших выходных звездная пара устроила из свадебной церемонии грандиозное шоу. Среди гостей заметили актеров Михаила Боярского, Дмитрия Чеботарева и Сергея Бурунова, а в качестве ведущей была Ксения Собчак.
Когда в разгар веселья вынесли свадебный торт, то никто не смог найти нож. Тогда молодожены решили «делить» угощения лицами и перемазались с ног до головы. Глядя на это безобразие Сергей Шнуров выскочил на сцену, отобрал гитару у приглашенных музыкантов и спел нецензурную, но жизнеутверждающую песню. Об этом жених рассказал на своей странице в Facebook.
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