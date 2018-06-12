Уехавшая из России Акиньшина сходит с ума

Актриса Оксана Акиньшина покинула Россию и вместе со своими младшими детьми перебралась в город Виллар в курортном регионе Швейцарии. Успевшая привыкнуть к ритму жизни мегаполиса звезда российских экранов призналась, что в этом тихом месте начинает сходить с ума.

Оксана Акиньшина отметила, что уехала из России не из-за собственного желания, а по воле обстоятельств. Ее младшего сына Константина приняли в местную элитную школу. «Они в качестве эксперимента предложили привезти Константина на семестр, что вообще не в их практике — туда попасть в принципе невозможно, даже за очень большие деньги. Вот мы собрались и приехали», — рассказала актриса в интервью изданию «ОК».

Старший сын Оксаны Акиньшиной Филипп, рожденный в первом браке актрисы с генеральным директором пиар-компании «Планета Информ» Дмитрием Литвиновым , остался в Санкт-Петербурге с бабушкой. «У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить», — заметила она.

С дочерью актриса смогла найти общий язык спустя полгода после ее рождения. «Я не могла даже представить себя мамой девочки», — призналась Оксана Акиньшина. «Я их терпеть просто не могу вообще, этих девочек», — огорошила она признанием. В первые полгода актриса даже не могла нормально искупать ребенка и не принимала его.

Однако потом все резко поменялось. «Она невероятная, нереальная! Она не я, не еще кто-то, она сама по себе. Кукла. Она ржачная, шкет такой, настоящая грузинская телка просто — всегда в образе», — поделилась впечатлениями от своей дочери актриса.

Жизнь в тихом швейцарском городке оказалась не такой легкой, как это может показаться на первый взгляд. «В Швейцарии, конечно, невозможно все время находиться. Не знаю, что будет в следующем году, вряд ли я уже соглашусь на такие „посиделки“. Это просто день сурка какой-то, с ума сойти можно», — призналась Оксана Акиньшина.

Она добавила, что не просто стоит на пороге сумасшествия, а время от времени даже пересекает эту черту. «Я раздражаюсь, психую, ору, кричу, потом успокаиваюсь. Выплеск происходит, и все. В итоге я понимаю, для чего все это», — призналась актриса.