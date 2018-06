Ник Джонас представил Приянку Чопру своей семье

Отношения Ника Джонаса и Приянки Чопры развиваются очень стремительно. Буквально несколько недель назад стало известно, что знаменитости встречаются, а теперь Ник знакомит свою возлюбленную семьей. Они присутствовали как пара на свадьбе кузины певца.

На выходных пара отправилась на торжественное мероприятие в Нью-Джерси. Сначала они были замечены в аэропорте, а затем непосредственно на церемонии. Ник был одет в темно-синий костюм, а Приянка выбрала платье цвета желтого золота.

Звезды постоянно держались за руки и выглядели так, как будто они увлечены только друг другом. После официальной части они общались с гостями и постоянно смеялись. На свадьбе также присутствовал старший брат Ника, Кевин, но неизвестно, удалось ли ему пообщаться с возлюбленными.

Looking fabaaaaab together guyz? Candid moments of PeeCee and her rumoured BF American singer and songwriter Nick Jonas at his cousin's wedding in Atlantic City ❤️❤️

Стоит отметить, что официально ни Ник, ни Приянка не подтверждали свои отношения. Сначала поклонники «поймали» их во время совместных встреч с друзьями, а затем на нескольких свиданиях. Сейчас пара все чаще появляется вместе, и похоже, что их отношения становятся все серьезнее.