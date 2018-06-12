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Ник Джонас представил Приянку Чопру своей семье
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Ник Джонас представил Приянку Чопру своей семье 

Журнал ОК! 1 час назад
Отношения Ника Джонаса и Приянки Чопры развиваются очень стремительно. Буквально несколько недель назад стало известно, что знаменитости встречаются, а теперь Ник знакомит свою возлюбленную семьей. Они присутствовали как пара на свадьбе кузины певца.
На выходных пара отправилась на торжественное мероприятие в Нью-Джерси. Сначала они были замечены в аэропорте, а затем непосредственно на церемонии. Ник был одет в темно-синий костюм, а Приянка выбрала платье цвета желтого золота.
Звезды постоянно держались за руки и выглядели так, как будто они увлечены только друг другом. После официальной части они общались с гостями и постоянно смеялись. На свадьбе также присутствовал старший брат Ника, Кевин, но неизвестно, удалось ли ему пообщаться с возлюбленными.
Looking fabaaaaab together guyz? Candid moments of PeeCee and her rumoured BF American singer and songwriter Nick Jonas at his cousin’s wedding in Atlantic City ❤️❤️ FOLLOW? @voompla INQUIRIES? @ppbakshi. #voompla #bollywood #priyankachopra #nickjonas #bollywoodstyle #bollywoodfashion #bollywoodactress #mumbaidaily #mumbaidiaries #mumbaiscenes #mumbai #delhidiaries #delhiscenes #delhidaily #desigirl #indianactress #bollywoodactresses #bollywoodstylefile
A post shared by Voompla (@voompla) on  Jun 11, 2018 at 10:05pm PDT  Стоит отметить, что официально ни Ник, ни Приянка не подтверждали свои отношения. Сначала поклонники «поймали» их во время совместных встреч с друзьями, а затем на нескольких свиданиях. Сейчас пара все чаще появляется вместе, и похоже, что их отношения становятся все серьезнее.
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