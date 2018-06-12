Никас Сафронов: «Я никогда не прикасался к силиконовой груди»

Известный российский живописец Никас Сафронов , который недавно в проекте «Дом-2» предложил участнице Саше Черно 600 тысяч рублей только за то, что 120-килограммовая девушка не будет худеть, призывает отказаться и от пластических операций. Как поведал Никас в эксклюзивной беседе WomanHit.ru, он — ярый противник силиконовых форм. По мнению художника, мода на искусственные формы скоро должна пройти…

— Я считаю, что пластическую операцию нужно делать только в самом крайнем случае: допустим, если человек попал в аварию, получил травму на войне или родился с генетическим дефектом, — признался Никас Сафронов. — Но переделывать свое тело или лицо только потому, что оно не кажется вам слишком привлекательным или просто немного не вписывается в навязанные нам современные нормы красоты — неправильно.

— А если женщине нужно подкорректировать грудь после родов?

— Это все несет оттенок искусственности. Пусть грудь уже не такая крепкая, зато — своя, и я, как мужчина, женщину, которая родила и выкормила своим молоком ребенка, буду больше любить и всегда буду испытывать волнение, прикасаясь к живой груди, а не к холодному, бездушному аналогу, сделанному из силикона. Когда хирурги внедряются во внешность человека и формируют ее так, как хочется заказчику, а не как распорядилась природа, у меня, как у художника, это не вызывает никаких положительных эмоций. Я всегда, да пусть не обижаются на меня девушки, тонко чувствую разницу: обычно после пластики лицо и тело становятся некрасивыми и неестественными. В некоторых случаях подобные операции и вовсе опасны. Например, одна моя знакомая после липосакции стала бесплодной.

— Как же тогда справляться с лишним весом? Голодать?

— Голодать совсем не обязательно. И вообще пусть будут разные люди. А для меня так лучше пусть девушка будет чуть полноватой, чем худой и зачастую от этого злой, потому что вынуждена постоянно отказываться от еды. Есть религиозные посты, когда люди ограничивают себя в еде, — и это нормально для человеческого организма. Но есть и патология, когда женщины начинают худеть, истязать себя, насильственно приводя себя к анорексии. Некоторые хотят выглядеть, скажем, как Дженнифер Лопес или Мадонна, забывая, что у тех свой мир, свой организм, а, возможно, и свой обмен веществ. И часто в журналах мы не видим их истинных лиц и тех, кто над ними работает: куча тренеров, стилистов, гримеров и профессионалов фотошопа. Если, скажем, вам от природы свойственно иметь более полноватое тело — и слава богу! Лишь бы вам самим было комфортно. Но если чувствуете, что слишком поправились — приведите себя в ту форму, которая вам свойственна, с помощью спортзала, бассейна или правильной диеты. И, конечно, ни в коем случае не нужно изнурительно голодать и, тем более, делать себе пластическую операцию.

— Вам, кстати, нравятся подкаченные дамы, с мускулами?

— Мне — нет. Девушка должна быть женственной. Именно таким Пушкин, Бальзак посвящали свои бессмертные произведения. Но если она выглядит как «качок», то это — скорее аномалия и уже становится непонятно: то ли женщина похожа на мужчину, то ли мужчина на женщину. То же самое могу сказать про тату и пирсинг — несмотря на современную моду. Мода приходит и уходит, а наколки и дырки останутся навсегда — и что тогда делать, опять пластику?

— Про пластические операции понятно. А что думаете по поводу косметологов и уколов красоты? Как часто их делаете?

— Я лично — никогда. Единственное, что я делаю — так это раз в десять дней стригу бороду и раз в полгода стригу короче волосы. И все. Никакие новомодные процедуры не делаю — для меня это лишняя трата времени. Считаю, что мужчина должен принимать каждый день душ, чистить зубы, а в общем, должен быть интересным образованным собеседником и привлекать женщину своими достойными поступками, делами и быть в своем деле профессионалом. А не, скажем, красной, как у петуха, гривой, вшитыми бицепсами или натянутым у пластического хирурга лицом. Но, конечно, и здесь есть исключения. Однако если что-то и делать, то надо делать это так, чтобы никогда и никто этого не заметил, что бывает крайне редко.