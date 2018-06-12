Джессика Альба показала танцующую дочь

Джессика Альба (Jessica Alba) — мама троих детей. И она неплохо справляется со своими обязанностями. Звезда старается балансировать, она избегает излишней публичности, но при этом не прочь поделиться с поклонниками моментами из личной жизни. И недавно Джессика выложила в Insta милое видео с 6-летней дочкой Хэйвен, которая эффектно станцевала для мамы.

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

11 Июн 2018 в 6:59 PDT На видео можно заметить, как Джессика сидит на кресле, ей делают укладку для очередных съемок, певица при этом держит на руках сына. Дочка Хэйвен не теряет времени зря, она начинает зажигательно отплясывать недалеко от мамы.

А несколько дней назад Джессика выложила в Insta фото пятимесячного Хэйза. «Моя сладенькая обезьянка! Он становится ТАКИМ большим. Не уверена, что скоро это одеяло будет ему впору», — подписала фото звезда.

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

9 Июн 2018 в 1:13 PDT А 7 июня Джессика отпраздновала день рождения своей старшей дочери Онор. Девочке исполнилось десять лет. «Она такая милая, умная, артистичная, думающая… Горжусь тем, что я — ее мама», — написала певица.

Напомним, в одном из интервью Альба признавалась, что после рождения первенца едва не оказалась на грани постродовой депрессии. А фактически актриса оказалась не слишком хорошо подготовленной. «Со старшей дочерью я чуть не сошла с ума. Большую часть времени я просто не осознавала, где я и что происходит. Наверное, это происходит со многими молодыми мамами. Я слишком много требовала от себя и, конечно, все равно делала ошибки. С Хэйвен все было более спокойно, без паники, без нервов. С Онор все было впервые, я чувствовала себя неуверенно, она понимала это — и продолжала кричать. Такое случалось не слишком часто, но каждый раз мне казалось, что я просто не выдержу и умру!»