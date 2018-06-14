Четырехтонный чак-чак представлен на открытии фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в Казани

КАЗАНЬ, 14 июня. / ТАСС /. Татарский десерт чак-чак весом более 4 тонн представили на открытии фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани, передает корр. ТАСС с места события.

Чак-чак получил сертификат Книги рекордов России. Десерт изготовлен в виде футбольного мяча на подставке. Сертификат кондитерам, приготовившим блюдо, вручил президент Татарстана Рустам Минниханов

В столице Татарстана в качестве площадки для проведения фестиваля болельщиков выбрана территория у Центра семьи «Казан» на берегу реки Казанки. Фестиваль открылся 14 июня. На его территории установлены два экрана для удобства посетителей фестиваля. Размер самого большого экрана составил 144 квадратных метров.

На фестивале болельщиков для гостей организован ряд сервисов, среди которых кейтеринг-зона, где можно перекусить или полноценно пообедать. Каждый день будет организована различная культурная программа, зона активностей для детей и взрослых.