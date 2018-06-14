Ещё
Четырехтонный чак-чак представлен на открытии фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в Казани
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась
Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась

Четырехтонный чак-чак представлен на открытии фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в Казани 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Реальное время
КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Татарский десерт чак-чак весом более 4 тонн представили на открытии фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани, передает корр. ТАСС с места события.
Чак-чак получил сертификат Книги рекордов России. Десерт изготовлен в виде футбольного мяча на подставке. Сертификат кондитерам, приготовившим блюдо, вручил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Разрезали чак-чак Минниханов, а также футболисты Гекдениз Карадениз, Сергей Рыжиков и главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев. После этого десерт стали раздавать всем желающим.
В столице Татарстана в качестве площадки для проведения фестиваля болельщиков выбрана территория у Центра семьи «Казан» на берегу реки Казанки. Фестиваль открылся 14 июня. На его территории установлены два экрана для удобства посетителей фестиваля. Размер самого большого экрана составил 144 квадратных метров.
На фестивале болельщиков для гостей организован ряд сервисов, среди которых кейтеринг-зона, где можно перекусить или полноценно пообедать. Каждый день будет организована различная культурная программа, зона активностей для детей и взрослых.
ТАСС: последние новости
AFP: драгоценности Марии Антуанетты выставили на аукцион в Швейцарии Севастополь. Место, где встречают судьбу Письмо принцессы Дианы со смайликом выставили на аукцион за $1,5 тыс.
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась74
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму13
Самого сильного в мире человека травят в Сети10
Пуговка показала «беременный» живот17
Поклонники обсудили немытые окна Волочковой139
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение