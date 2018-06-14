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В Казани на открытии фан-феста угостят 4-тонным чак-чаком
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В Казани на открытии фан-феста угостят 4-тонным чак-чаком 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Чак –чак весом в 4 тонны приготовили на сегодняшнее открытие фан-зоны ЧМ-2018 в Казани.
«Сегодня, с 16 часов ждем на открытие фан-феста у центра семьи «Казан», — написал заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов на своей странице в соцсети. — Будем угощать всех рекордным чак-чаком в виде футбольного мяча — его вес больше 4 000 кг! Прямо сейчас представители книги рекордов Гиннеса фиксируют рекорд, благодаря которому, уверен, многие будут шутить, что наш фан-фест будто медом намазали».
Ранее планировали угостить пришедших на открытие фан-феста чак-чаком меньшего размера — в 1,3 тонны.
Открытие фан-феста — площадки для болельщиков с большими экранами для трансляции матчей — состоится 14 июня в 15.30.
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