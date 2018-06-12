Хилария Болдуин рассказала о принятии своего тела после беременности

Хилария и Алек Болдуин стали родителями в четвертый раз почти месяц назад. У них появился сын, которого назвали Ромео. На протяжении всей беременности Хилария чувствовала себя хорошо, была активна в социальных сетях и занималась йогой для беременных даже на последних сроках. Результат не заставил себя ждать, уже сейчас она может похвастаться красивым телом, которое сохранила благодаря гармонии с собой. Но так было не всегда, она рассказала, что страдала расстройством пищевого поведения, поэтому ей пришлось пройти долгий путь к принятию себя.

Хилария поделилась новой фотографией в бикини со своим новорожденным малышом Ромео. На снимке видно, что тело писательницы далеко от идеала, но она выглядит замечательно, учитывая, что родила месяц назад. Фото она сопроводила длинным текстом, который призывает адекватно относиться к любому телосложению и принимать себя.

Она рассказала, что сама страдала пищевым расстройством из-за того, что, как ей казалось, была далека от идеала.

В 2016 году в книге «Метод чистой жизни» я рассказала о том, что страдала расстройством пищевого поведения. С помощью йоги, спорта и правильного питания я вылечила свое тело и разум

Она также добавила несколько слов про то, как справлялась с принятием своего тела во время и после беременности.

Я вспоминаю себя раньше и помню, как сильно я боролась с набором веса во время беременности и его принятием. Теперь я счастлива, что могу быть сильной и счастливой мамой, которая полностью принимает свое тело