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Отказавшая больной девушке Боня разбрасывается деньгами
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Отказавшая больной девушке Боня разбрасывается деньгами 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Виктория Боня объявила на своей странице аттракцион невиданной щедрости. Одному из комментаторов светская львица готова вручить 100 тысяч рублей.
Правила конкурса, который позволяет в один момент просто так получить 100 тысяч рублей, просты до безобразия. Подписчикам необходимо оставлять комментарии на странице Виктории Бони. В какой-то момент она напишет «стоп». Тот, чья реплика окажется первой под этим словом и станет обладателем заветной суммы.
Светская львица поделилась историей происхождения денег, с которыми она так спешит расстаться. Эти средства она должны была перевести девушке на операцию по исправлению заячьей губы. Однако на консультации врач объяснил ей, что непосредственно до хирургического вмешательства необходимо провести комплексное лечение, в которое входят установка штифтов и зубных имплантов. Общая стоимость процедуры составляет порядка 500 тысяч рублей.
"Я ответила ей, что могу оплатить лишь пластику губы, на остальное я не рассчитывала", — справедливо заметила Виктория Боня. Тогда девушка отправилась давать интервью «во все газеты», рассказывая о том, что светская львица ее якобы кинула.
Даже такое поведение не смогло окончательно отвернуть Боню от помощи несчастной. Она предложила оплатить теми 100 тысями установку штифтов, но только в том случае, если найдется кто-то, кто оплатит всю операцию. Более того, светская львица предложила воспользоваться своим Instagram как рекламой площадкой, чтобы привлечь внимание потенциальных спонсоров и специалистов, готовых оказать услугу по бартеру.
Однако с этой информацией девушка, по всей видимости. отправилась не на поиски специалистов, а вновь заглянула к журналистам, серьезно извратив слова Виктории Бони. «Вы знаете, у меня просто пропало любое желание помогать этому человеку!», — констатировала светская львица.
"Я решила, что лучше я помогу одному из вас, этими же деньгами. Знаете почему? Потому, что дело не в деньгах! Дело в отношении!", — добавила она.
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