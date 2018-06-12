Я их не виню

Найти выход из непростой жизненной ситуации, справиться с решением самой сложной проблемы читателям поможет наш психолог.

В детстве я была худенькой, шумной и общительной. Когда мне было 12, мы переехали в Москву. У меня начались проблемы: я стала много есть и за два года сильно поправилась. В классе меня начали травить. Но я не поддавалась! Я и училась нормально, и врезать могла, если что. Так что в конце концов от меня отстали, даже как-то зауважали. Но подруг у меня так и не появилось, для парней я была пустым местом. Я их понимала — кому с толстой коровой хочется дружить?! Я была уверена: стоит мне похудеть, и все у меня наладится. После 9-го класса я села на жесткую диету и к окончанию школы сбросила 40 кг. Это была победа! Одноклассники и учителя были в шоке, я — в эйфории. Поступила в университет и там наверстала все: у меня были и друзья, и любовь! Мрачноватая и агрессивная девочка стала душой компании. Я вышла замуж, но студенческие браки недолговечны: развелись мы через год… На последнем курсе я снова вышла замуж, и мы прожили шесть с половиной лет. Но расстались. Оказалось, я не могу родить ребенка. Мало какой мужчина готов сохранять семью, где нет детей. Так что я не виню его. Но развод меня подкосил… Сейчас я вновь захотела быть счастливой. Проблема в одном: ко мне вернулись мои 40 кг. Объясните: если я знаю, что стоит мне похудеть, как жизнь снова наладится, почему я никак не могу начать это делать?

Ульяна

Ульяна, когда я читала ваше письмо, у меня возник образ сильного, волевого, великодушного, но при этом ранимого человека. Крайне сложно, будучи подростком, противостоять отвержению класса и не потерять себя. Вы смогли это. Вы даже попытались оправдать поведение одноклассников тем, что у вас был избыточный вес. Именно здесь вы увидели источник всех своих проблем, связанных с отношениями. И даже, как вам показалось, получили подтверждение своей гипотезе. Вам удалось расстаться с лишним весом, и все стало хорошо — появились и друзья, и любовь.

Однако прошло время, в жизни возникли проблемы, и вернулся избыточный вес. Казалось бы, путь уже проложен — расстанься с лишним весом, и проблемы уйдут. Почему же вы никак не можете начать этот путь?

Дело не в избыточном весе, а в том, почему он появляется. Стали много есть — не причина, причина в том, что при помощи еды вы старались заглушить переживания. Новая школа, новое окружение в 12 лет — что может быть сложнее для подростка? Что может быть тяжелее для женщины, чем расставание с любимым человеком? Вы хотите защитить себя от жестокости мира и словно окружаете себя коконом. Но кокон не решает проблем, он их усугубляет. И вот однажды вы решаетесь с ним расстаться, и вроде бы все удается. Но потом мир снова поворачивается к вам своей суровой стороной, и вам опять хочется спрятаться от него.

Вы, конечно же, сможете расстаться с лишним весом, это не проблема для вас. Проблема в том, как, выйдя из кокона и оставшись незащищенной перед миром, выжить в нем? Как защититься, как принять себя, как строить отношения с людьми? В вашем письме слышится: «Это я не такая, как должна быть, поэтому плохое отношение ко мне нормально».

Подумайте, возможно, в школьные годы расставание с избыточным весом было не причиной последующих изменений, а следствием того, что сначала изменения произошли внутри вас. Благодаря характеру вы добились уважения в классе. Это дало вам опору, укрепило самооценку и повлекло за собой все следующие изменения. Этап расставания с избыточным весом был завершающим в этой цепочке. Похудев, вы смогли принять и полюбить себя, и это тут же отразилось на отношении других людей к вам. «Мрачноватая и агрессивная девочка стала душой компании!» — можно ли более точно описать то, что произошло с вами? Как правило, если человеку хорошо самим с собой, то и другим с ним хорошо.

Подростком вы считали себя недостойной любви и дружбы: «кому с толстой коровой хочется дружить», а теперь — потому, что «мало кто из мужчин готов сохранять семью, где не будет детей». Но избыточный вес не превращает человека в изгоя, Ульяна! Невозможность стать матерью не обесценивает вас как женщину, как личность, если вы сами не начинаете считать, что это так. Внимательно всмотритесь в себя — там, глубоко внутри, живет и «мрачноватая агрессивная девочка», и «шумная и общительная». Поговорите с этими девочками. А потом поговорите со счастливой девушкой-студенткой и с молодой женщиной, только что расставшейся с мужем и потерявшей почву под ногами. Они тоже там, внутри. Со всеми своими страхами, надеждами и разочарованиями. С высоты своего опыта, из глубины всего пережитого и преодоленного, от всей своей взрослости дайте им поддержку и любовь. Обретите свою цельность, ощутите себя не как толстую или худую, а как единственную и самоценную.

Процесс это не сиюминутный и проходить может достаточно сложно. Возможно, какие-то события и отношения будет непросто проанализировать и объективно оценить, что-то из прошлого опыта окажется настолько болезненным, что в это не захочется погружаться, но сделать это важно, чтобы понять и принять себя, свои чувства, потребности, цели и возможности, чтобы жить, открывшись миру, а не защищаясь от него.

Если трудно будет сделать это самостоятельно, имеет смысл обратиться за очной психологической помощью.

КАК БЫТЬ

— Необходимо осознать, что очень часто лишний вес является не причиной, а следствием личностных проблем, и лишь усугубляет их.

— Как правило, эти проблемы находятся в области взаимоотношений с другими людьми, на которые существенно влияет ваша самооценка.

— Переосмысление жизненного опыта поможет лучше понять и принять себя. Сделать это необходимо, чтобы жить, открывшись миру, а не защищаясь от него.

ПСИХОЛОГ

Лариса Пыжьянова