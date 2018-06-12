Эта семейная пара плохо обращалась со своим отцом. Но они были шокированы, когда их собственный сын сказал им об этом!

Хилый старик жил со своим сыном, невесткой и четырехлетним внуком. Его глаза были мутные, руки дрожали, и он почти не мог ходить.

Каждый вечер семья ужинала вместе за одним столом. Но старик из-за его трясущихся рук и плохого зрения, постоянно разливал еду. Причем это происходило почти каждый вечер, и такой беспорядок стал раздражать сына с невесткой.

«Мы должны сделать что-то с отцом», — сказал сын.

«С меня хватит этого бардака, который он устраивает, когда ест», — согласилась невестка.

Поэтому они установили небольшой столик в углу комнаты и перевили туда старика.

Дед стал есть в одиночестве, пока остальные члены семьи наслаждались ужином за общим столом. Поскольку дед разбил несколько тарелок, ему начали подавать еду в деревянной миске. У старика стояли слезы в глазах, когда он смотрел, как его семья ест за обеденным столом, а он сидит в одиночестве в углу комнаты. А супруги только кричали на него, когда он в очередной раз не нарочно ронял вилку или проливал еду. Четырехлетний мальчик наблюдал за всем этим молча.

Однажды вечером, перед ужином, отец заметил, что его сын играл с какими-то деревяшками на полу. Он спросил его, ласково: «Что ты делаешь, сынок?» Мальчик очень ласково ответил: «О, я делаю маленькую миску для тебя и мамы, чтобы Вы могли есть из нее, когда я вырасту». Малыш улыбнулся и вернулся к работе.

Эти слова так поразили родителей, что они лишились дара речи. Потом слезы потекли по их щекам. Хотя не было произнесено не слова, оба знали, что им необходимо сделать. В тот вечер, сын взял руку старика и осторожно повел его обратно к семейному столу. И остаток своих дней, дед сидел со своей семьей за общим столом. И теперь уже ни мужа, ни жену, больше не волновало, если вдруг падала вилка или проливалось молоко.