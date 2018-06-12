«Женщины с юга»: почему они созревают раньше своих сверстниц

Считается, что представительницы южных и восточных народов достигают полового созревания несколько раньше своих сверстниц. С чем это связано?

Дочери солнца

Южные края отличаются повышенной солнечной активностью. А солнце — это свет и тепло. Вспомните, что именно солнечные лучи играют главную роль в созревании растений. Да и дети в краях, где мало солнца, вырастают «чахлыми». Именно поэтому мы так любим ездить на юг.

Также в рационе южных народов больше витаминов: они имеют доступ к фруктам почти круглый год. Все это существенно влияет на гормональную сферу. Поэтому половое созревание у девочек здесь начинается примерно на год-полтора раньше, чем у северянок. В 10 лет уроженка южных краев может выглядеть как ее сверстница с севера в 12.

«Наверное, многие женщины замечали, что летом менструальный цикл немного сдвигается, — говорит детский гинеколог, кандидат медицинских наук Элеонора Овсянникова. — Да и на море месячные часто начинаются весьма неожиданно. Это организм реагирует на солнце и корректирует выработку гормонов.

У южанок этот механизм прописан в генетической памяти: неважно, где девочка живет. У армянок, евреек, чеченок, испанок или хорваток в среднем грудь начинает расти раньше, чем у британок, шведок, русских или чукчей».

Последствия раннего взросления

Недаром в советское время представительницам южных и восточных республик разрешалось вступать в брак с 16 лет, тогда как россиянкам — только с 18. А «неофициально» девочку могли отдать замуж и в 14, 15… В наши дни в этом плане мало что изменилось, особенно в исламских республиках Кавказа.

«Во многих культурах девочка становилась взрослой именно с приходом месячных, — комментирует этнограф и социолог Алина Славская. — Ей предписывалось сменить одежду с детской на женскую, ей разрешалось начать носить материнские украшения, окружающие начинали относиться к ней соответственно».

Уже созревшие девушки родом с юга также кажутся старше своих ровесниц. И во многом этому способствуют ранние браки. В 20 лет большинство европейских девушек еще заняты учебой и романами, а у 20-летней южанки может быть к этому возрасту уже двое-трое детей.

Раньше созреешь — раньше постареешь?

Южанки пользуются повышенным спросом у мужчин, в том числе «неюжного» происхождения. Смуглая кожа, густые темные волосы, большие черные или карие глаза буквально сводят представителей сильного пола с ума.

К сожалению, у ранней женской зрелости есть и обратная сторона. Широко распространено мнение о том, что южанки раньше стареют. После 25 лет у волооких красавиц начинают прорезаться морщины. Кроме того, южные женщины часто склонны к избыточному оволосению. Если в юности легкие усики над верхней губой смотрятся довольно мило, то с годами они густеют, и даже средства эпиляции с трудом справляются с этой проблемой.

К 40 годам у некоторых южанок уже заканчивается репродуктивный период и внешне они превращаются в старух. Правда, все зависит от конкретных условий жизни. Если женщина живет в сельской местности, на ней дом, семья, она много рожает, то старость наступает раньше. Если женщина живет в городе, учится, работает, следит за собой, то она может еще долго сохранять моложавый вид. Да, не стоит забывать, что солнце портит кожу, а жительницы южных селений много времени вынуждены проводить на солнце, занимаясь домашними работами.

Между тем живут южанки часто куда дольше северянок — такова уж у них генетика.

Так что факт раннего созревания южных женщин — совершенная правда. А вот факт их раннего старения еще нельзя назвать неоспоримой истиной. Все относительно.

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