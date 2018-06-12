«Стену плача» на спуске площади Славы украсили спортивной инсталляцией

Спуск площади Славы в Самаре опять преобразился. На этот раз изменения коснулись монумента «Гордость, честь и слава Самарской области», который в народе прозвали «стеной плача». Сооружение украсили спортивной инсталляцией.

— Похоже, что новый губернатор Дмитрий Азаров решил отказаться от идеи своего предшественника Николая Меркушкина превращать подпорную стену на спуске в монумент. На 9 мая здесь вешали поздравления, а теперь вот — приветствия для гостей чемпионата мира по футболу. Выглядит живенько. Хорошо бы, если вечером эту инсталляцию подсветят, — делятся впечатлениями горожане.

Монумент «Гордость, честь и слава Самарской области» построили в 2015 году. Он представляет собой бетонную стену высотой в шесть метров и длиной примерно в 110 метров и включает в себя 20 ниш.

Появление столь внушительного строения на месте свободного для обзора склона сильно возмутило некоторых горожан. По их мнению, стена закрыла прекрасный вид на Волгу, который открывался с площади. В народе строение прозвали «стеной плача». Утихомирить общественные волнения властям удалось за счет обустройства смотровой площадки.

В феврале этого года в Сети запустили онлайн-голосование. Правда, на выбор было всего два варианта: оставить всё как есть или сделать стену ниже. Свои аргументы за и против высказали автор строения Дмитрий Орлов , член правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России Юрий Астахов и архитектор Дмитрий Храмов.

Окончательный вердикт о судьбе строения горожане вынесли на голосовании 18 марта. Теперь власти будут обсуждать объект с архитекторами и строителями. Им предстоит найти технические решения, чтобы выполнить волю большинства жителей.