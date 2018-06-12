«Английский совсем плохо»: как бразилец проверил Ростов на знания языка перед ЧМ-2018

Вилли приехал полгода назад из Бразилии в Россию и выбрал Ростов.

«На родине я помогал в реабилитации нарко— и алко-зависимым. Потом понял, что надо искать место, где я больше нужен и смогу принести пользу, поэтому приехал в Россию. Хочу и дальше помогать людям. Сейчас учусь на первом курсе магистратуры Южного федерального университета на факультете регионоведения», — рассказал Вилли на хорошем русском с легким акцентом.

Но, конечно же, большинство иностранцев, которые приедут на ЧМ, не только не будут знать русский, но порой и английский. Насколько Ростов готов к встрече с иностранцами? Для начала Виллли подходит к полицейскому, обращается на английском с просьбой рассказать, где находится парк Горького.

«Английский ноу», — отвечает страж порядка. Бразилец пытается показать театр жестами, складывает руки в форме домика.

«А, церковь нужна», — приходит к выводу полицейский. Он достает навигатор и начинает показывать куда идти. Вилли благодарит и жмет ему руку. Правда маршрут, который нам показали, неправильный — в той стороне нет ни театра, ни церкви.

Дальше решаем испытать прохожих, за нашей спиной, в квартале, памятник Пушкину. Спрашиваем, как добраться. Женщина пугается и говорит, что ничего не понимает. Бразилец не сдается, и, показывая на себя, изображает памятник. В результате женщина жестами объясняет, как нам идти. Доходим до памятника. Рядом с ним, большая удача для иностранцев, стойка, за которой стоят волонтеры.

Вилли спрашивает у них кто такой Пушкин и чем он знаменит. Ребята хорошо говорят по-английски, отвечают, что это великий человек, который написал много детских сказок.

Рядом — автобусная остановка. Подъезжает маршрутка.

«How much?», — обращается Вилли к водителю с таким, казалось бы, всем известным вопросом.

Тот молчит секунд 30, а потом начинает смеяться и кричит «WHAT?!».

На помощь приходят пассажиры маршрутки, отвечают про цену, а сзади уже подъехал автобус, водитель которого гневно начинает сигналить.

«Я, когда сюда ехал из общежития, то понял уже в автобусе, что забыл кошелек. Стало очень страшно, представил как водитель на меня кричит, нервничает, отказывается тормозить на нужной остановке. Тогда я подошел к одной женщине, попросил денег, объяснил, что забыл. И…Она мне дала мелочь. Люблю эту страну», — делится Вилли по пути в KFC.

Официант при обращении к нему на-английском теряется и не может сказать ни слова. На все вопросы отвечает по-русски.

«Аня, срочно иди сюда. Тут по-русски не понимают», — в отчаянии обращается он к коллеге.

Та подходит, достает от куда-то меню на английском и грозно напоминает напарнику, чтобы для иностранцев доставал и предъявлял это меню.

Вилли показывает на изображения каши и задает девушке вопрос — традиционная ли это русская еда, «не, тут все фастфуд, нерусская вообще» — получает он ответ.

Все время, что я хожу с Вилли, люди смотрят на меня странно, и, возможно подозревают, что я не иностранка, но сказать об этом не решаются.

Я на английском заказываю лимонад, официант дает мне его с опаской и чуть ли не с ужасом в глазах, в которых читается: «А вдруг она совсем не то заказывала».

Готовность кафе проверили, идем в аптеку. По легенде у нас болит голова.

«Ой, английский совсем плохо», — смущается девушка в аптеке, но знает, что сложное слово headache — это значит головная боль. Начинает по-русски перечислять обезболивающие и их свойства. Видя, что ее не понимают, находит выход, протягивает свой телефон и просит написать в Google— переводчике, что мы от нее хотим. Слава технологиям.

Отправляемся дальше, планируем проверить насколько алчные или нет ростовские таксисты. Но по городу ездят только машины «Убера» «Яндекса» , частников нет. Видим парня, который идет по улице в волонтерской форме, бразилец спрашивает, где можно найти такси. Волонтер затрудняется и предлагает вызвать со своего телефона нам машину. Вилли снова и снова отмечает, какие у нас гостеприимные и отзывчивые люди.

Но, некоторые, не прочь заработать на гостях.

Звоним в одну из компаний, где можно арендовать машину. Но беглом английском нам сообщают не очень хорошую информацию: «Можете арендовать за 150 тысяч рублей в неделю Mercedes. Других машин сейчас нет».

На велосипеде будет дешевле. Как раз рядом с нами вывеска, которая указывает, что тут можно его арендовать. Когда идешь по указателю, то приходишь в очень старый ростовский двор, где живут не менее 30 котов. Смотрю на ценник проката, Вилли уточняет сколько стоит час.

«16 рублей», — отвечает хозяин велосипедов на английском. Бразилец несколько раз перепрашивает, тот упорно стоит на своем, что прокат в час стоит именно16 рублей. Позже все-таки достает бумажку и рисует 600. Хотя рядом написано, что час стоит 100. Очень тепло прощаемся, мужчина спрашивает откуда Вилли родом, дает визитку, мы уходим. Но нас останавливает старая женщина, по-русски просит дать денег на корм для многочисленных котов. Мы говорим, что не понимаем, тогда она достает картонку, где по-русски написано: «Помогите на корм котам!». Мы извиняемся, «донт андерстенд». Она вздыхает и бормочет, что нужно сделать такую же на английском.

«Раньше, когда я полгода назад приехал в Ростов, было очень трудно, языка никто не знал, сейчас лучше. Я вообще футбол не люблю. У нас в Бразилии только в него и играют. Я говорил своим друзьям в детстве — «давайте в волейбол», а они мне «нет, футбол только», я им — «может в баскетбол?», «мы в футбол», — отвечали. С тех пор не люблю эту игру. Да и болельщики сумасшедшие. Но за Бразилию на ЧМ буду болеть, конечно», — улыбается Вилли.

По пути мы еще тестировали прохожих на знания языка, неизменно было одно — английского почти никто не знал, но все прощались с нами очень тепло и желали хорошего дня.

Вилли сегодня вечером улетает домой в Бразилию. На вопрос скучал ли он за домом произносит: «Да, но на каникулы жаль уезжать. Страна у вас, конечно, хорошая».