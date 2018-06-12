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Шакира показала, как выглядит без макияжа
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Шакира показала, как выглядит без макияжа 

Журнал ОК! 41 минуту назад
Шакира — одна из немногих звезд, которая свела использование косметики в повседневной жизни практически к минимуму, поэтому ее легко можно узнать без макияжа. Она не боится показывать себя настоящую, поэтому поедлилась случайной фотографией, сделанной во время поездки в Лондон.
11 июня певица выступала на арене О2 в Лондоне. Концерт прошел в рамках ее мирового турне в поддержку нового альбома El Dorado. Как оказалось, даже несмотря на свой плотный график, она готова уделить максимум внимания своим детям.
Шакира поделилась трогательной фотографией, на которой ее двое детей лежат у нее на колегях. Сама певица смотрит в кадр, и можно увидеть, что на ней совсем нет макияжа, а без него она выглядит гораздо лучше.
«Сегодня опробуем новый способ выхода на сцену. Лондон, я уже еду! Чувствую себя уверенно», — написала певица.
A whole new way of making an entrance at the O2! Here I come London! Feeling complete! Shak
A post shared by Shakira (@shakira) on  Jun 11, 2018 at 9:26am PDT  Напомним, что Шакира и Жерар Пике вместе с 2010 года. Знаменитости воспитывают двоих сыновей: Милана и Сашу, а в скором времени планируют наконец-то пожениться.
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