Шакира показала, как выглядит без макияжа

Шакира — одна из немногих звезд, которая свела использование косметики в повседневной жизни практически к минимуму, поэтому ее легко можно узнать без макияжа. Она не боится показывать себя настоящую, поэтому поедлилась случайной фотографией, сделанной во время поездки в Лондон.

11 июня певица выступала на арене О2 в Лондоне. Концерт прошел в рамках ее мирового турне в поддержку нового альбома El Dorado. Как оказалось, даже несмотря на свой плотный график, она готова уделить максимум внимания своим детям.

Шакира поделилась трогательной фотографией, на которой ее двое детей лежат у нее на колегях. Сама певица смотрит в кадр, и можно увидеть, что на ней совсем нет макияжа, а без него она выглядит гораздо лучше.

«Сегодня опробуем новый способ выхода на сцену. Лондон, я уже еду! Чувствую себя уверенно», — написала певица.

A whole new way of making an entrance at the O2! Here I come London! Feeling complete! Shak

A post shared by Shakira (@shakira) on Jun 11, 2018 at 9:26am PDT Напомним, что Шакира и Жерар Пике вместе с 2010 года. Знаменитости воспитывают двоих сыновей: Милана и Сашу, а в скором времени планируют наконец-то пожениться.