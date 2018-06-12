Выбираем идеальный унитаз: современный, красивый и практичный

В наше время можно найти унитаз, который будет не только выполнять свою главную функцию, но и каждодневно радовать хозяев и заботиться о их здоровье. Это так называемые умные унитазы. Они открывают и закрывают крышку и включают маскирующую музыку, реагируя на датчик движения, взвешивают пользователя с помощью встроенных в пол весов, измеряют уровень сахара в крови и артериальное давление, делают анализ мочи. И отправляют результаты врачу!

Кроме того, при желании можно найти унитазы в форме кресла, со встроенными баками-аквариумами, модели, усыпанные стразами, раскрашенные под гжель или хохлому. Для тех, кому и этого будет мало, есть унитазы с подогревом сиденья, Wi-Fi-роутером, плеером или радио, а также экологичные варианты, сберегающие воду. Это, конечно, все круто и заманчиво, но давайте остановимся на практичных характеристиках унитаза.

Выбираем цвет

При подборе унитаза учитываем тот факт, что он должен сочетаться с интерьером ванной. Традиционный белый цвет многие выбирают потому, что ими, как правило, забиты магазины. Поскольку на белом грязь наиболее заметна, то за чистотой сантехники придется следить особенно тщательно.

Для оригинального дизайнерского или авторского решения понадобится цветной унитаз. Здесь выбор оттенка ограничивается линейками производителей сантехники, поэтому найти его гораздо сложнее.

Повышаем комфорт за счет дополнительных опций

Например, микролифт, выполняющий функцию доводчика, позволяет избежать стука крышки при открывании и закрывании. Это позволяет креплению сиденья не расшатываться и не изнашиваться раньше времени. Антигрязевое покрытие чаши унитаза дольше сохраняет ее чистой и облегчает уборку. Специальный состав заполняет все трещины и поры в керамической поверхности, и бактерии не могут на ней скапливаться и размножаться.

Если унитаз оснащен двухрежимным смывом, то он сокращает расход воды и при необходимости использует только половину бака. Унитаз со стоп-системой позволяет остановить подачу воды с помощью повторного нажатия.

Проверяем крепление

Напольные унитазы. Они состоят из чаши, ножки и бачка. Часто производители закрывают ножку напольного унитаза специальной панелью, которая защищает от загрязнений и упрощает уборку. Плюсы: простота сборки и установки, а также легкий доступ для ремонта в случае поломки. Минусы: занимают место на полу. Подвесные унитазы. У унитазов такого типа вообще отсутствует ножка, а бачок монтируется внутрь прилегающей стены, наружу выводится только кнопка смыва. Плюсы: компактные, подходят для маленьких санузлов. Да и их уборка занимает меньше времени, чем в случае с напольными унитазами. Минусы: в случае неисправности добраться до внутреннего механизма подвесного унитаза будет гораздо сложнее.

Приставные унитазы. Это гибрид напольных и подвесных. Приставной унитаз имеет основание, устанавливаемое вплотную к стене, и бачок, спрятанный вглубь стены. Сейчас этот вид сантехники не очень популярен. Впрочем, он сочетает плюсы и минусы двух предыдущих вариантов: компактен, но более трудоемок в плане уборки, чем подвесной, и менее доступен для ремонта, чем напольный.

Оцениваем материал

Санфаянс. В его основе — мелкопористая белая керамика, покрытая цветной эмалью (чаще всего белой). Плюсы: санфаянс — довольно недорогой материал. В связи с этим и минусы: не очень прочные и долговечные, сильно изнашиваются по сравнению с другими.

Санфарфор. Этот материал по внешнему виду очень похож на санфаянс, но в его основе — белая глина, смешанная с полевым шпатом и кварцем. Плюсы: большая прочность и износостойкость. В среднем унитазы из санфарфора служат вдвое дольше, чем санфаянсовые. Это влияет и на цену, которая повышается примерно на 40%: это единственный минус унитаза. Камень. Мраморный или гранитный унитаз необходим в случае воплощения в жизнь уникального дизайнерского проекта или оригинальной авторской задумки. Плюсы: унитазы из натурального и искусственного камня очень практичны — они гигиеничны, не теряют цвет, экономичны в плане расхода воды (загрязнения не пристают к абсолютно гладкой поверхности каменных чаш). Минус заключается в дороговизне материала.

Обращаем внимание на смыв

Прямой смыв. Такая система избавляет от нечистот в центре чаши. Однако она недостаточно охватывает ее боковые части, поэтому часто возникает необходимость воспользоваться ершиком.

Круговой смыв. Еще его называют кольцевым или душевым: вода движется по кругу и равномерно омывает всю площадь чаши. Плюсы: практически бесшумны. Главный минус: такая система задействована в дорогой сантехнике.

Присматриваемся к типу чаши

Тарельчатая. Такая чаша унитаза имеет небольшую выступающую платформу, предназначенную для предотвращения брызг. Однако она весьма негигиенична из-за того, что нечистоты могут задерживаться на этой платформе.

Воронкообразная. Этот вид чаши считается самой практичной, так как нечистоты сразу попадают в сливное отверстие. Козырьковая. Гибрид тарельчатой и воронкообразной чаш. Она наиболее удобная, так как объединяет достоинства обоих видов, имеет особую форму стенки, которая препятствует образованию брызг, но позволяет отходам попадать прямо в сливное отверстие.

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