«Как Алла и Максим»: Бритни Спирс выглядит мамой своего молодого возлюбленного

Американская поп-певица Бритни Спирс прилетела на отдых в Майами вместе со своим возлюбленным бодибилдером Сэмом Асгари и тут же попала под прицел объективов папарацци. Поклонники артистки не могли не отметить ее крайне усталый вид и в который раз выплеснули на Бритни изрядную долю критики.

36-летняя американская певица Бритни Спирс не устает демонстрировать идиллию со своим 24-летним бойфрендом Сэмом Асгари, с которым она встречается уже более полутора лет. Юноша, по всей видимости, весьма благосклонно влияем на Бритни, которая за последнее время удивительно похудела и подтянулась. Однако с недавних пор фанаты стали постоянно отмечать тот печальный факт, что несмотря на девичью фигуру, лицо артистки оставляет желать лучшего и выглядит она куда старше своих 36 лет.

На днях Бритни вместе со своим возлюбленным прилетела отдохнуть в Майами, и прямо в аэропорту ее подловили вездесущие папарацци. А их, как известно, хлебом не корми, дай только сделать максимально неудачное фото звезды. Спирс тоже не избежала подобной неприятной участи. На новых снимках, быстро распространившихся по сети, артистка продемонстрировала весьма непрезентабельный внешний вид, что можно было бы объяснить усталостью после перелета, но поклонники уже не раз отмечали, что Спирс просто необходим радикальный уход за лицом, так что они в один голос признали фото правдивыми и снова посетовали, что Бритни совсем не уделяет внимания своей внешности. Особенно рядом с возлюбленным, который моложе ее на 12 лет. Некоторые критики даже отметили, что на этих фото певица выглядит как мама своего бойфренда.

«Почему она не сходит к косметологу, и что нибудь сделает со своим лицом» «Брит как за каменной стеной. Но смотрятся как мама и сын тут» «Что с лицом?! Ну хоть одета нормально» «Почему ей так катастрофически не везёт с мужчинами?» «Это ж они как Алла и Максим, часть 2» «У неё просто вид усталой и побитой жизнью женщины, несмотря на голливуд смайл. Но она все равно молодец, я считаю» «Эти отношения очень ее изменили в лучшую сторону. Она счастлива. Но почему не сходить на уколы красоты?! Для меня загадка» «А я недоумеваю, почему она так красится? Зачем ходить вечной пандой» «Да уж жизнь ее знатно потрепала. Давайте дружно скинемся и пригласим ее в Россию к нашим косметологам!»

И если к внешности бритни Спирс по-прежнему много претензий, фигура ее вызывает только возгласы восхищения. Певица добилась впечатляющих результатов в похудении, чего не могут отрицать даже недоброжелатели, и даже примерила шорты, которые сильно напоминают те, которые она носила ни много ни мало, а 17 лет назад.