Письма читателей «Вечерки»

Читатели «Вечерки» активно откликаются на публикации газеты: каждый день редакционный почтовый ящик пополняется вашими новыми письмами. Сегодня мы публикуем некоторые из них.

Как я жду газету!

Анна Алексеевна Горохова, Зеленоград

От имени многих пожилых людей выражаю огромную благодарность редакции за доброе и заботливое отношение к нам. Если бы вы знали, какая это радость — каждую неделю получать любимую газету, да еще бесплатно! С каким нетерпением я каждый раз жду ее! Я больше 40 лет проработала в средней школе, очень любила свою работу. В прошлые годы мы выписывали десятки изданий — «толстых» журналов и газет, и «Вечерка», наша городская сплетница, как мы ее любовно называли, в их числе была непременно! Теперь такая роскошь стала нам не по карману, поэтому мы безмерно благодарны вам за то, что даете возможность читать газету, в которой есть все: городские события и новости, и советы на все случаи жизни психолога Ларисы Пыжьяновой, и рекомендации вашего Никитича, помогающие решить бытовые проблемы, и интереснейшие истории любви, написанные Ольгой Кузьминой , и замечательные рассказы Екатерины Рощиной … Люблю рубрику «История одного шедевра», где ваши авторы рассказывают о малоизвестной истории создания знаменитой песни или картины. Спасибо «Вечерке» за то, что она не перестает по-доброму относиться к своим читателям! Доброта в наше время — большой дефицит. Об этом мое стихотворение.

Дарите людям доброту,

Она богата чудесами.

Души широкой красоту

Дарите тем, кто рядом с вами!

Налог не поможет

В номере «Вечерки» от 17–24 мая ваш читатель, подписавшийся инициалами А. И., написал, что, по его мнению, введение налога на содержание животных поможет решить проблему брошенных и бездомных собак и кошек. Категорически с ним не согласна и решила ответить автору. Похвально, что вы думаете, как решить проблему бездомных кошек и собак, но скажите, а вы сами кого-то с улицы или из приюта взяли? Если бы взяли, и не одного, не писали бы, что налог поможет решить эту проблему. Налог на животных и обязательное чипирование приведут к тому, что люди перестанут спасать животных с улицы, они массово будут попадать в лучшем случае в приюты, в худшем — на истребление.

Потому что спасают собак и кошек и лечат их за свой счет обычно люди небогатые, низкий им поклон. Вы себе даже не представляете, в каком состоянии берут часто с улицы животных и сколько душевных и физических сил, а также средств тратят на то, чтобы восстановить их, пострадавших от черствости и жестокости прежних хозяев, или просто-напросто спасти. Так за что вы хотите наказать этих людей еще и налогом на животных? У меня три кота, лишь один породистый был мне подарен, одного котенком спасли из гаража, где его, видимо, били: восстанавливался несколько лет и боялся людей; другой, явно домашний, пришел под дверь моей квартиры, хозяина не удалось найти, живет у меня. Пес появился в феврале, не смогла пройти мимо животного, которого собирались усыплять.

Я работаю и фактически являюсь еще и хозяйкой маленького домашнего приюта для этих животных. Таких людей, как я, много, они помогают государству — тратят силы на реабилитацию брошенных животных. А если им налог платить — как вы думаете, возьмут они животное с улицы?

Такие надежды подавала

Виктория Носова, Москва

Прочитала статью Евгении Стоговой «Рейтинг детских слез» в «Вечерке» от 31 мая— 7 июня. Знаю, какой это ужас, когда родители внушают ребенку: ты лучший, самый умный, самый талантливый, а он вдруг не оправдывает их ожиданий.

Моя школьная подруга Алина, по горячему желанию своей мамы, занималась в детской школе моделей, выходила на модный подиум. Мама показывала всем ее фото: смотрите, какая красавица растет! Она не сомневалась, что дочку ждет блестящее будущее в модельном бизнесе. Но когда Алине исполнилось 17 лет, она так поправилась, что о карьере на подиуме речи быть не могло. С тех пор ее мама изменила к ней отношение, решив делать ставку на младшего сына: теперь она спит и видит его известным теннисистом и все средства вкладывает в его занятия на корте. А у ее дочери — жесточайшая депрессия.

Близкие люди

В номере от 24–31 мая шеф-редактор Сергей Серков написал заметку «Ну, здравствуй, сосед!», где верно подметил, как обесценилось сегодня понятие — «жить по-соседски». Я выросла в коммунальной квартире старого района Москвы. Бывало всякое: и ссоры помню, которые часто возникали на пустом месте. Однажды бабушка поссорилась с соседкой Полиной Сергеевной из-за полной ерунды, обсуждали, надо ли класть в щи томат. Дулись друг на друга два дня, потом помирились, конечно. Но если у кого-то случалась беда, никто из соседей не оставался в стороне, помогали как по-настоящему близкие люди.

И ведь это касалось не только тех, кто ютился в комнатушках коммуналки: дружны были и люди, жившие в домах, расположенных в одном дворе. Я совсем маленькая была, но помню, как по праздникам во дворе накрывался общий стол, кто чем был богат, то и нес в качестве угощения. И песни пели, и грустили, вспоминая тех, кто уже никогда не сядет за этот общий стол…

Глупо было бы утверждать, что люди не мечтали об отдельном жилье: еще как мечтали! Когда семья папиного брата получила крошечную двушку в Медведкове и мы ездили к ним в гости, отдельная квартира с санузлом не только мне, ребенку, но и маме моей, и бабушке казалась настоящим чудом. И вот когда оно наконец случилось и мы переехали в отдельную квартиру, видели бы вы, как плакали, прощаясь, бабушка и Полина Сергеевна, вечные соперницы и конкурентки по коммунальной кухне! И пока позволяло здоровье, несколько лет ездили друг к другу в гости на разные концы Москвы… Вряд ли кто сегодня скучает по московским коммуналкам, а вот по отношениям, которые тогда существовали между людьми, думаю, скучают многие.

Я из их числа.