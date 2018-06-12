Внук продолжит дело деда

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Познакомились мы с моей будущей женой Элиной в авгус те 1954 года в Виннице: она приезжала на лето к родственникам. Мы — я, мой друг Шурик и две подруги Вали — часто собирались в квартире одной из Валентин: у нее, единственной из нас, была радиола, и мы танцевали под «Рио-Риту», песни Клавдии Шульженко . Надо сказать, что нами, пережившими и помнившими ужасы немецкой оккупации, мирное время воспринималось как большое счастье.

Мне было 8 лет, когда в марте 1944 года фашисты заминировали городскую электростанцию, но партизаны, пробравшиеся туда, сорвали их планы. В поисках отстреливавшегося партизана, который прикрывал отход своих товарищей, в комнату, где находились человек 20, в том числе моя мама, сестра и я, вбежал гестаповец с автоматом. Мы поняли, что сейчас он начнет стрелять. Помешал ему другой немец, убедивший согнать людей в погреб: «Если до утра партизана не выдадите, всех расстреляем!» А утром наши солдаты вошли в город…

Ну, вернусь к дню знакомства с Элиной. Как только она появилась в нашей компании, все мое внимание, к неудовольствию девчонок, переключилось на нее: танцевал я теперь только с ней. В конце лета Элина вернулась в Москву, а я, окончив 10-й класс, пошел служить в армию. Все три года моей службы мы с Элиной писали друг другу, а один раз даже встретились, когда я, получив отпуск, ехал в 1957 году через Москву к родным. После армии я поступил в Московский авиационный технологический институт. Элина училась в Первом мединституте. Поженились мы еще студентами 31 января 1960 года. Жили с родителями Элины в 7-метровой комнатенке коммуналки. В 1961-м родилась наша старшая дочь. Через 10 лет подошла очередь на новое жилье.

Жена более 40 лет проработала врачом в женской консультации, а я больше полувека — в оборонной промышленности.