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Они одинаковые! Кайли Дженнер и Ким Кардашьян гуляют в Лос-Анджелесе
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Они одинаковые! Кайли Дженнер и Ким Кардашьян гуляют в Лос-Анджелесе 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Несмотря на то, что Кайли (20) — самая младшая в семье Кардашьян-Дженнер, с Ким (37) у нее особые отношения. Говорят, они во многом похожи, да и Кайли никогда не скрывала, что равняется на свою старшую сестру.
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И мы в этом только что убедились. Папарацци заметили телезвезд во время прогулки по району Лос-Анджелеса Калабасасу. Выглядели сестры как под копирку: серые футболки, леггинсы и сапоги Yeezy.
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Нам это напомнило рекламную кампанию бренда Канье Уэста (41), в которой снялась сама Ким, Пэрис Хилтон (37), сестры Клермон и Кристен Кроули (32).
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А позже Кардашьян появилась на публике уже в другом наряде. На этот раз она предпочла футболку и леггинсы красного цвета и все те же сапоги Yeezy.
Может, это снова проделки Канье?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/oni-odinakovye-kajli-dzhenner-i-kim-kardashyan-gulyayut-v-los-andzhelese/
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