Они одинаковые! Кайли Дженнер и Ким Кардашьян гуляют в Лос-Анджелесе

Несмотря на то, что Кайли (20) — самая младшая в семье Кардашьян-Дженнер, с Ким (37) у нее особые отношения. Говорят, они во многом похожи, да и Кайли никогда не скрывала, что равняется на свою старшую сестру.

все слайды

И мы в этом только что убедились. Папарацци заметили телезвезд во время прогулки по району Лос-Анджелеса Калабасасу. Выглядели сестры как под копирку: серые футболки, леггинсы и сапоги Yeezy.

все слайды

Нам это напомнило рекламную кампанию бренда Канье Уэста (41), в которой снялась сама Ким Пэрис Хилтон (37), сестры Клермон и Кристен Кроули (32).

все слайды

А позже Кардашьян появилась на публике уже в другом наряде. На этот раз она предпочла футболку и леггинсы красного цвета и все те же сапоги Yeezy.

Может, это снова проделки Канье?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/oni-odinakovye-kajli-dzhenner-i-kim-kardashyan-gulyayut-v-los-andzhelese/