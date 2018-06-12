Ковбоя, сторонились и игнорировали, когда он пришел в церковь в старой одежде. Но его возвращение заставило их краснеть от стыда!

Однажды воскресным утром старый ковбой зашел в церковь, когда там только начиналась служба. Хотя старик и его одежда были безупречно чистыми, но он носил джинсы, джинсовую рубашку и сапоги, которые были сильно изношены.

В руке он держал изношенную старую шляпу и такую же затрепанную Библию. Церковь, в которую он пришел, находилась в очень престижном и эксклюзивном районе города. Это была самая большая и самая красивая церковь, которую старый ковбой когда-либо видел. Все прихожане были одеты в дорогую одежду и аксессуары.

Когда ковбой занял место, остальные отошли от него. Никто не здоровался и не разговаривал с ним. Все они были в ужасе от его внешности и даже не пытались скрыть это.

Когда старый ковбой уже собирался уходить из церкви, проповедник подошел к нему и попросил ковбоя: «Прежде чем вы вернетесь сюда снова, поговорить с Богом и спросить его, как нужно одеваться, когда идешь в церковь!’

Старый ковбой заверил проповедник, что сделает это.

Но в следующее воскресенье он снова пришел в тех же рваных джинсах, рубашке, ботинках и шляпе.

В очередной раз его все сторонились и избегали. Проповедник подошел к мужчине и сказал: „Я просил Вас поговорить с Богом, перед тем как Вы снова придете в нашу церковь!’

“Я так и сделал», — ответил старый ковбой.

«Если Вы говорили с Богом, то ответьте, он сказал Вам, как следует одеваться для поклонения здесь?» — спросил проповедник.

«Ну, сэр, Бог сказал мне, что он не знает, что мне надеть. Он сказал, что никогда не был здесь раньше!’