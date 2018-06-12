Чистотел — сорняк и полезное растение

Чистотел большой (Chelidonium majus) в народе еще называют бородавником. Действительно, народная медицина с давних времен применяет это растение для выведения бородавок и папиллом, удаления темных пятен с кожи, сведения мозолей. Но не только этим он интересен.

Чистотел &mdash; и сорняк, и полезное растение

У меня чистотел растет как сорняк — я его кошу, а он только пуще разрастается. Но поскольку на грядки не лезет и культурным растениям особо не мешает, изгонять его со своей территории причин не вижу. Все-таки пользы от чистотела больше, чем неудобств.

Ботанические особенностиЧистотел большой — многолетнее травянистое растение семейства Маковые (Papaveraceae), единственный представитель рода Чистотел (Chelidonium). У него короткое цилиндрическое корневище и толстый, ветвистый стержневой корень. Стебель разветвленный, в благоприятных условиях вырастает до 80-110 см в высоту. На верхушках стеблей в мае-июне распускаются ярко-желтые цветки, состоящие из 4 лепестков. Цветки расположены на длинных цветоножках и собраны в небольшие (от 4 до 8 цветков) зонтичные соцветия.

Заросли цветущего чистотела по-своему привлекательны

Цветение чистотела бывает очень длительным — все лето, до сентября. Скошенное или обломанное растение быстро отрастает и зацветает вновь, так что избавиться от него скашиванием практически невозможно. Но справедливости ради замечу, что заросли цветущего чистотела по-своему привлекательны.

В июне уже можно увидеть плоды — длинные, похожие на стручки, зеленые коробочки, в которых находятся черные блестящие семена. Если хотите избежать распространения чистотела — не допускайте созревания семян. Кстати, их часто разносят муравьи, которым семена служат пищей.

Листья изящные — глубокоперисторазделенные, с крупными широкими долями, имеющими красивые резные края. Снизу лист серовато-сизый, сверху — зеленый.

У чистотела красивые резные листья

Характерная особенность чистотела, благодаря которой его легко узнать, — ярко-оранжевый сок, выделяющийся на изломе любой части растения. При попадании на кожу он окрашивает ее, оставляя пятна. Вот как раз этим самым соком и сводят бородавки. Сок обладает легким анестезирующим действием, поэтому процедура проходит практически безболезненно (хотя следует иметь в виду, что индивидуальная реакция бывает разной).

Чистотел в народной медицинеПервое, что нужно знать и помнить каждому желающему лечиться чистотелом: это растение ядовито. При наружном применении сока (в случае передозировки или повышенной чувствительности кожи) возможны раздражения и даже ожоги; употребление внутрь препаратов чистотела способно вызвать более серьезные последствия: содержащиеся в растении алкалоиды могут стать причиной паралича центральной нервной системы и остановки сердца.

Чистотел &mdash; лекарственное растение

Помимо сока, в народной медицине применяется трава чистотела, реже — корни. Траву заготавливают в период цветения, корни — осенью.

Растение обладает бактерицидным, фунгистатическим (то есть, замедляющим, сдерживающим рост патогенных грибков) и противовоспалительным действием. Настои и отвары травы чистотела — эффективное средство для лечения различных кожных заболеваний, трофических язв и длительно незаживающих ран. Применяют в виде примочек, используют для обмываний и ванн. Отвар чистотела можно добавлять в воду для купания детей.

Для приготовления отвара на 1,5 л воды потребуется 4 ст.ложки измельченной травы чистотела. Траву залить водой, довести до кипения, кипятить 5 мин. под крышкой. Снять с огня, настаивать 8 часов, затем процедить. Для наружного употребления!

В народной медицине применяется сок, трава и корни чистотела

Препараты чистотела оказывают также желчегонное, спазмолитическое, болеутоляющее действие, поэтому их используют при лечении хронического гепатита, холецистита, желчекаменной болезни. С XIX века предпринимаются попытки использовать чистотел (сок, настои, измельченную траву) для лечения онкологических заболеваний, однако они далеко не всегда успешны.

Современная наука еще не до конца исследовала свойства этого растения, однако во многих странах оно признано официальной медициной в качестве лекарственного сырья. Вытяжки чистотела также успешно используются при производстве косметической продукции.

Чистотел против вредителейНа даче эта трава очень даже пригодится. Чистотел используется как инсектицид — его можно использовать для борьбы с вредителями садовых и огородных культур.

Чистотел поможет защитить огород от вредителей

Подойдет и свежая, и сушеная трава, которая заготавливается так же, как и лекарственное сырье — во время цветения. Сушеный чистотел растирают в порошок, которым опыляют посадки, чтобы защитить их от блошек (крестоцветной, свекловичной). Окуривание чистотелом помогает защитить растения от капустницы, медяницы и других бабочек.

От тлей, трипсов, щитовок и других вредителей применяют опрыскивание настоем чистотела, который готовят по следующему рецепту: 3-4 кг свежей массы или 1 кг сушеной травы залить 10 л воды и настаивать 24-36 часов.

А как вы относитесь к чистотелу? Изгоняете его со своего дачного участка как сорняк или используете как полезное растение?